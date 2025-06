La película que Al Pacino rechazó y luego se arrepintió: “Es uno de mis muchos errores”

Leyenda de Hollywood, Al Pacino se encontró con una oferta de papeles cuando se consolidó tras el éxito de El Padrino. Fue entonces que tomó varios proyectos en la segunda mitad de los setenta.

Después de El Padrino II (1974), Pacino trabajó en Tarde de perros (1975). Pero constantemente le llegaban ofertas para producciones de mayor calado y con mejores nombres.

Al Pacino

Entre estas, la del papel protagónico en la película Días de Gloria. Pero finalmente lo declinó. Ocurrió que en ese momento, decidió tomar Y justicia para todos junto a John Forsyth y Lee Strasberg, en que interpreta a un abogado que intenta defender a un presunto violador ante un tribunal corrupto.

Con los años, Pacino se refirió a la chance de haber obtenido el protagónico de Días de gloria, que finalmente fue para Richard Gere.

“Sí, hace mucho tiempo Terry quería que participara en una película, y siempre deseé...Ahí está otro de mis muchos errores. ¡Están en el museo de los errores! Todos los guiones que rechacé“, señaló a The Times.

Pero de todas formas, Al Pacino le restó dramatismo a su decisión. “Siento que he cometido lo que yo llamaría errores. Elegí la película equivocada, o no me dediqué a un personaje, o interpreté a alguien y tomé algunas decisiones...pero todo lo que haces forma parte de ti. Y te llevas algo de ello. Y quiero decir, la idea y la emoción de estar en estas situaciones y lugares son más que simples recuerdos; te dan forma en la vida”.