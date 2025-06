Las últimas canciones que escuchó Brian Wilson antes de su muerte

La música sonó hasta el final en la vida de Brian Wilson, el fallecido genio de The Beach Boys. Así lo pudo comprobar, uno de sus amigos cercanos, el editor de Rolling Stone, Jason Fine.

En una crónica publicada en dicho medio, Fine relata su último encuentro con Wilson, en marzo de este año. Lo acompañaba cada tanto, desde la muerte de su esposa, Melinda, en 2024.

Fine solía visitar al músico en su casa. Detalla que este se la pasaba mirando documentales, partidos de Los Angeles Lakers, o tomando momentos de relajo en compañía de sus hijos y sus perros.

Brian Wilson en la gira Smile (2004)

Una jornada quisieron salir a comer sushi, pero a causa de los incendios en Los Angeles, California, Wilson propuso relajarse en su casa y escuchar música, seleccionada por él.

“Brian nombró las canciones que quería escuchar, empezando por Be My Baby, el éxito de las Ronettes que para Brian es la cima de toda la música pop. Calcula que ha escuchado la canción ‘al menos 100.000 veces’ desde que se lanzó en 1963″, cuenta Jason Fine.

Ahí comenzaron a escuchar una selección de canciones que incluía temas como My sweet lord, de George Harrison; Too much heaven de los Bee Gees; Baby I love you de los Ramones; Please let me wonder de los Beach Boys; Strawberry Fields Forever de The Beatles; Pacific Ocean Blues de Dennis Wilson; Proud Mary de Creedence Clearwater Revival, entre otras.

Según Fine, Wilson tenía un anhelo. “Brian había soñado durante mucho tiempo con hacer un álbum de versiones de rock & roll. ‘Espero que todavía lo tenga dentro’, dijo”.

En esa ocasión, Fine también le preguntó a Brian Wilson si sentía que su propia música brinda a la gente tanta alegría y consuelo como Be My Baby a él. “Sé que a la gente le gusta mi música, Jason”, respondió. “Transmite mucha esperanza y mucho amor. La gente necesita más energía positiva en sus vidas, igual que yo”.

Escucha la playlist de Brian Wilson a continuación