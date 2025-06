La única película de la que Eddie Murphy se arrepiente: “No me gustó y odié hacerla”

Actor de larga trayectoria en Hollywood, Eddie Murphy suma varios éxitos, así como bullados fracasos en la industria.

Desde su irrupción en 1982, Murphy se hizo conocido por su habilidad para los roles cómicos, incluso en el contexto de películas con mucha acción. Así sucedió con Un detective suelto en Hollywood (1984), que tuvo una segunda parte tres años después.

A fines de los ochenta, Murphy era un actor en ascenso. Sus papeles en filmes como Un príncipe en Nueva York (1988), le habían dado notoriedad, por lo que intentó dar el salto.

Eddie Murphy

Murphy decidió seguir el ejemplo de otros nombres de Hollywood y trabajar en Harlem Nights. Un proyecto en que escribió, fue director, productor ejecutivo y además protagonista.

Se trata de un filme ambientado en la Nueva York de 1920. Y aunque sonaba como una buena idea, Murphy pronto se dio cuenta de que estaba haciendo demasiadas cosas a la vez.

Así lo detalló él mismo en charla con el New York Times. “Todos mis compañeros empezaron a hacer películas dirigiendo, produciendo y protagonizando. Así que les dije: «Veamos cómo es». No me gustó y lo odié durante todo el viaje, y eso afectó mi rendimiento".

Aunque el filme recaudó 60,9 millones de dólares, tuvo muy mala crítica. Peor aún, recibió el premio al peor guion en los Premios Golden Raspberry, además de una nominación a peor director. Murphy aprendió la lección y nunca más se aventuró a dirigir.