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    Llega a Fundación CorpArtes la exitosa comedia “Divorciados 2.0”

    La taquillera obra cuenta con las actuaciones de un destacado elenco integrado por Rodrigo Muñoz, Andrés Velasco, Fernando Larraín y Carlos Díaz. Las entradas ya están a la venta. Lee aquí las coordenadas.

    Por 
    Equipo de Culto
    Llega a Fundación CorpArtes la exitosa comedia “Divorciados 2.0” Aldo Lemoine

    Basada en el fenómeno televisivo Separados, teleserie de TVN estrenada en 2012, y como nueva historia del exitoso montaje Divorciados, la hilarante comedia teatral Divorciados 2.0 se suma a la cartelera del Teatro CA660, con una función única el domingo 26 de abril a las 19:00 horas.

    Bajo la dirección de Rodrigo Muñoz —quien además protagoniza la obra—, el elenco se completa con Andrés Velasco, Fernando Larraín y Carlos Díaz, destacados actores nacionales con una reconocida trayectoria en comedia, tanto en televisión como en cine y teatro.

    La trama muestra el paso de los años en sus protagonistas, quienes ya no son los mismos —o al menos eso creen—. La vida, los afectos y las obligaciones de la paternidad y la separación los enfrentan nuevamente, esta vez en medio de un enredo judicial que los llevará a desplegar toda su creatividad (y desesperación) para salir del paso.

    Aldo Lemoine

    Divorciados 2.0 retoma con humor e ironía, la historia de estos entrañables y recordados ex maridos, para mostrar que reinventarse no siempre es tan fácil como parece.

    “Estamos felices de seguir sumando comedia teatral a la cartelera de Fundación CorpArtes, ya que este tipo de propuestas genera un espacio de encuentro en torno al humor y las experiencias cotidianas. Estamos seguros de que esta exitosa obra conectará con nuestro público, tal como ocurrió con ‘El guionista del presidente’, que presentamos en marzo en el Teatro CA660”, expresa José Tomás Palma, director ejecutivo de Fundación CorpArtes, a través de un comunicado.

    La obra de teatro “Divorciados 2.0” se presentará el domingo 26 de abril a las 19:00 horas, en el Teatro CA660 de Fundación CorpArtes, ubicado en Rosario Norte #660, piso -2, Las Condes. Las entradas se pueden adquirir en www.corpartes.cl y los valores van desde los $23.000 hasta los $33.000, desde 15% de descuento para estudiantes, tercera edad y convenios. Entradas en preventa con un 20% de descuento hasta agotar stock por sector.

    Puedes comprar aquí las entradas.

    Más sobre:DivorciadosDivorciados 2.0Rodrigo MuñozAndrés VelascoFernando LarraínCarlos DíazTeatro CA660CorpartesTeatroTeatro culto

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