    Llega montaje de flamenco que homenajea a Pablo Picasso

    El evento está agendado del 18 al 22 de marzo en el Teatro Municipal de Las Condes. Entradas vía Puntoticket.

    Equipo de Culto
    FIVE/ Teatro Auditorio San Lorenzo de El Escorial Foto: Pablo Lorente PABLO LORENTE FOTOGRAFIA, © Pablo Lorente

    En el marco de la celebración de los 15 años, el Teatro Municipal de Las Condes en marzo será escenario de ETERNO, un imperdible espectáculo internacional de danza española y flamenco de alto nivel, creado y coreografiado por Carlos Rodríguez, que invita al público a sumergirse en el universo creativo de Pablo Picasso.

    ETERNO nace con la idea de plasmar en movimiento la mirada interior de un genio universal. A través de la danza española y el flamenco, la obra se pregunta cómo ve y siente un artista como Picasso, cómo transforma su realidad en arte y cómo “atrapa el mundo con las manos”, revelando que el arte es “la mentira que cuenta la verdad”. En escena, la pintura se vuelve cuerpo, ritmo y emoción; el lienzo se transforma en movimiento.

    El espectáculo se estructura en dos actos complementarios que dialogan entre tradición y vanguardia. El primero, “Suite Picasso”, recorre distintos palos del flamenco con una propuesta llena de fuerza y vitalidad, interpretada por 12 bailarines y siete músicos en vivo, evocando la etapa juvenil del artista en el París de comienzos del siglo XX. El segundo acto, “ETERNO”, propone una mirada más contemporánea e introspectiva, situando al espectador dentro de la mente del pintor mediante una innovadora investigación coreográfica y una composición sinfónica original de Lucas Vidal.

    Con una cuidada puesta en escena que combina tradición y vanguardia, ETERNO se presenta como una experiencia escénica imperdible, confirmando al Teatro Municipal de Las Condes como un escenario de referencia para los grandes espectáculos internacionales de danza y flamenco.

    Gracias a las gestiones de la productora Macondo Konzerte este imperdible espectáculo internacional llega a nuestro país.

    Fechas y horarios

    ●Miércoles 18 de marzo – 19:30 hrs

    ●Jueves 19 de marzo – 19:30 hrs

    ●Viernes 20 de marzo – 19:00 hrs

    ●Sábado 21 de marzo – 17:00 y 20:30 hrs

    ●Domingo 22 de marzo – 18:30 hrs

    Duración: 90 minutos + intermedio

    Entradas ya a la venta en la boletería del Teatro Municipal de Las Condes, ubicada en Av. Apoquindo 3300 y en puntoticket.com. Descuentos disponibles con Tarjeta Vecino Las Condes.

