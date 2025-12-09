VOTA INFORMADO por $1100
    Los Jaivas anuncian gira local e internacional de "Alturas de Machu Picchu" tras histórico show en el Estadio Nacional

    La agrupación inicia un nuevo ciclo con la gira Alturas de Machu Picchu 2026–2027, conmemorando 45 años de una obra fundamental de la música latinoamericana y global.

    Por 
    Equipo de Culto
    Los Jaivas anuncian gira local e internacional de “Alturas de Machu Picchu” tras histórico show en el Estadio Nacional

    Los Jaivas viven días memorables. A solo unas jornadas de haber realizado un concierto en el Estadio Nacional que el público y la prensa describió como “catártico”, “histórico”, “emocionante” y “uno de los grandes hitos musicales del año”, la banda anuncia su próxima gira nacional e internacional: Alturas de Macchu Picchu, un recorrido que entre 2026 y 2027 celebrará los 45 años de una de sus obras más trascendentales.

    “El reciente encuentro en el Estadio Nacional, que reunió a más de 50 mil personas en una verdadera ceremonia colectiva, reafirmó a Los Jaivas como un patrimonio cultural vivo del país y marcó un punto de inflexión en su trayectoria. Esa noche abrió un nuevo ciclo creativo y conmemorativo para la agrupación”, dice un comunicado.

    En este contexto, Los Jaivas vuelven a poner en el centro Alturas de Macchu Picchu, obra concebida a fines de 1980 en París, inspirada en la poesía de Pablo Neruda. El disco -que fusiona rock progresivo, sonoridades latinoamericanas y la épica profunda del Canto General- fue lanzado en mayo de 1982, en una temporada de conciertos en el teatro Palais des Glaces de París. Ese mismo impulso creativo los llevó, en octubre de 1982, a presentar por primera vez el álbum en Chile con tres recordadas funciones en el Teatro Caupolicán. Este periodo marcó el inicio de un viaje artístico y espiritual que transformó para siempre la identidad sonora del grupo.

    Una gira para celebrar un legado vivo

    La gira Alturas de Macchu Picchu comenzará en abril de 2026 y contempla un extenso recorrido por 19 ciudades de Chile, incluyendo Frutillar, Temuco, Rancagua, Chillán, Valdivia, Antofagasta, Iquique, Copiapó, Arica, Curicó, Talca, Viña del Mar, La Serena, Punta Arenas, Osorno, Coyhaique, Santiago, Concepción y Valparaíso. Pronto se dará a conocer el completo calendario nacional y los detalles para la compra de entradas. Posteriormente el recorrido continuará con fechas internacionales, que se anunciarán en los próximos meses.

    La gira 2026–2027 se proyecta así como una celebración mayor: un reencuentro con la historia, con la emoción vivida en el Estadio Nacional y con una música que continúa resonando como parte fundamental de la identidad cultural de Chile y América Latina.

