Lucky Brown y Jere Klein se presentan en Movistar Arena

Los reconocidos artistas Lucky Brown y Jere Klein, íconos del género urbano chileno presentan en Movistar Arena su nuevo EP colaborativo “LOS GALÁCTICOS”, que reúne lo mejor de su trayectoria, creatividad y visión artística.; también sus éxitos que los han ubicado entre los artistas urbanos más destacados del género. Esto será el próximo 9 de julio en Movistar Arena.

Conocidos por hits como “Mándame tu UBI” y “Princesita de Mattel”, temas que han resonado a nivel nacional e internacional, Lucky y Jere se consolidan como un dúo explosivo, ahora bajo un concepto disruptivo y futurista que promete marcar un antes y un después en la escena: Los Galácticos.

El EP está dividido en dos partes. La primera parte, que actualmente se encuentra en tendencia, cuenta con 3 temas cargados de identidad y potencia “2x1”, “Báilame” y “Espina de Rosa”, producidos por Valdi, Adán la Amenaza y Matteo on the Beat. La segunda parte los singles “Bella”, “Amor Escondido” y “Sola”, con una propuesta visual y musical de alto impacto incluye colaboraciones con los renombrados productores nacionales Fran C y Ness, conocidos por su capacidad de generar éxitos radiales y virales.

Los Galácticos no es solo un EP, es una narrativa audiovisual que transporta a los oyentes a un universo paralelo, una experiencia “fuera del planeta” que busca romper esquemas dentro del género urbano chileno y latinoamericano.

Ambos artistas continúan demostrando su versatilidad, innovación y compromiso con el crecimiento del movimiento urbano. Los Galácticos llegan para quedarse, marcando un hito en sus carreras y dejando huella en la nueva generación de artistas emergentes.

Para las entradas habrá una Preventa artista, este jueves 29 de mayo, 12.00 pm. En tanto, la venta general comenzará el jueves 29 de mayo a las 15.00 o hasta agotar stock de preventa.