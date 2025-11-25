Manuel García presenta single de adelanto de su nuevo disco grabado en los estudios de Silvio Rodríguez

Considerado uno de los músicos chilenos más exitosos y prolíficos de este siglo en la escena chilena, Manuel García acumula en las últimas dos décadas 10 discos de estudio entre otros registros y colaboraciones. Una trayectoria que continúa conmemorando los 20 años de su álbum debut Pánico (2005), valorado como un clásico nacional de los últimos años y un trabajo esencial en la historia de la cantautoría chilena.

Y tras la publicación de La jaula de los sueños olvidados (2024), ganador del Premio Pulsar a Mejor Cantautor, el trovador adelanta lo que será su siguiente etapa con un nuevo trabajo de canciones originales.

Un disco grabado y producido en los Estudios Ojalá, propiedad de Silvio Rodríguez en La Habana, Cuba. Una producción acompañado de músicos cubanos, con la participación de la pianista chilena Carmen Paz “Kuki” González y la codirección musical del disco de la ingeniera de sonido Merlin Lorenzo.

El primer single del álbum, POR EL CAMINO (al Aprendiz), se estrenará este jueves 27 de noviembre en plataformas y con videoclip. “Se trata de una canción agradecida. De un saludo, en forma de piñata, a las almas andariegas que entregan su arte de pueblo en pueblo” cuenta en un comunicado Manuel García sobre la canción, lanzada como un regalo simbólico a Silvio Rodríguez que cumple años precisamente este 29 de noviembre.

En su reciente visita a Santiago, Silvio Rodríguez contó con la actuación de Manuel García en una de sus noches en el Movistar Arena -la primera de esa residencia-, una relación artística que ya cuenta con otros archivos como la versión de dúo de El viejo comunista para su álbum de duetos El caminante (2022) y para Pánico VMG (2025), nueva versión de su clásico disco debut producido en sus estudios Ojalá de La Habana.

Y también García grabó una de sus canciones inéditas Las Nubes para el Álbum Blanco para Silvio Rodríguez junto a versiones de Chico Buarque y León Gieco.

En paralelo el trovador nacional continúa con su exitosa gira dedicada a los 20 años de su primer disco solista, espectáculo que superó los 60 conciertos entre Chile y el extranjero, la gran mayoría agotados, y con próximos shows programados este viernes en Osorno y el sábado en el Concepción (el Teatro Biobío agotado desde hace meses). La misma gira que iniciará el 2026 en Valparaíso, La Serena, Temuco y el Teatro Aula Magna del Liceo Manuel de Salas de Ñuñoa (entre otras fechas que se anunciaran), camino a lo que será su presentación en formato banda para la próxima edición de Lollapalooza en marzo, que en abril llevará a Talca, Frutillar y Concepción.