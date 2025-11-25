Manuel García presenta single de adelanto de su nuevo disco grabado en los estudios de Silvio Rodríguez
El cantautor grabó su nuevo trabajo en los estudios Ojalá del artista cubano. Su primer sencillo aparece este jueves 27 de septiembre, materializando una relación histórica entre ambos artistas.
Considerado uno de los músicos chilenos más exitosos y prolíficos de este siglo en la escena chilena, Manuel García acumula en las últimas dos décadas 10 discos de estudio entre otros registros y colaboraciones. Una trayectoria que continúa conmemorando los 20 años de su álbum debut Pánico (2005), valorado como un clásico nacional de los últimos años y un trabajo esencial en la historia de la cantautoría chilena.
Y tras la publicación de La jaula de los sueños olvidados (2024), ganador del Premio Pulsar a Mejor Cantautor, el trovador adelanta lo que será su siguiente etapa con un nuevo trabajo de canciones originales.
Un disco grabado y producido en los Estudios Ojalá, propiedad de Silvio Rodríguez en La Habana, Cuba. Una producción acompañado de músicos cubanos, con la participación de la pianista chilena Carmen Paz “Kuki” González y la codirección musical del disco de la ingeniera de sonido Merlin Lorenzo.
El primer single del álbum, POR EL CAMINO (al Aprendiz), se estrenará este jueves 27 de noviembre en plataformas y con videoclip. “Se trata de una canción agradecida. De un saludo, en forma de piñata, a las almas andariegas que entregan su arte de pueblo en pueblo” cuenta en un comunicado Manuel García sobre la canción, lanzada como un regalo simbólico a Silvio Rodríguez que cumple años precisamente este 29 de noviembre.
En su reciente visita a Santiago, Silvio Rodríguez contó con la actuación de Manuel García en una de sus noches en el Movistar Arena -la primera de esa residencia-, una relación artística que ya cuenta con otros archivos como la versión de dúo de El viejo comunista para su álbum de duetos El caminante (2022) y para Pánico VMG (2025), nueva versión de su clásico disco debut producido en sus estudios Ojalá de La Habana.
Y también García grabó una de sus canciones inéditas Las Nubes para el Álbum Blanco para Silvio Rodríguez junto a versiones de Chico Buarque y León Gieco.
En paralelo el trovador nacional continúa con su exitosa gira dedicada a los 20 años de su primer disco solista, espectáculo que superó los 60 conciertos entre Chile y el extranjero, la gran mayoría agotados, y con próximos shows programados este viernes en Osorno y el sábado en el Concepción (el Teatro Biobío agotado desde hace meses). La misma gira que iniciará el 2026 en Valparaíso, La Serena, Temuco y el Teatro Aula Magna del Liceo Manuel de Salas de Ñuñoa (entre otras fechas que se anunciaran), camino a lo que será su presentación en formato banda para la próxima edición de Lollapalooza en marzo, que en abril llevará a Talca, Frutillar y Concepción.
