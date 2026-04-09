Maroon 5 anuncia gira por Latinoamérica pero decide no venir a Chile

Maroon 5 acaba de anunciar gira mundial y no olvida a Latinoamérica: según informó el grupo en sus redes sociales, pasarán en julio por Bogotá, Quito, Lima, Buenos Aires y Río de Janeiro. ¿La novedad? Excluyeron a Santiago del periplo.

Una situación singular, tomando en cuenta que las grande giras de los grupos relevantes de la escena actual siempre incluyen a Chile en su hoja de ruta.

Según pudo saber Culto, la agrupación hasta ahora habría decidido no aterrizar en la capital luego de su áspera experiencia de 2020, cuando pasaron por el Festival de Viña y el cantante Adam Levine insultó el lugar y el evento (“¡esto es un show de televisión de mierda!“, soltó), y se ganó las críticas de gran parte del país, expresadas en las ya legendarias recetas que muchos usuarios le han dejado por años al artista en su cuenta de Instagram.

“¿El mañas no quiere venir?”, “¿no les gustó la crítica?”, “era de esperar”, fueron parte de los comentarios que los usuarios dejaron en la publicación de hoy.

De hecho, en 2023 la empresa CashNetUsa reveló cuáles son las preguntas que más se hacen los estadounidenses sobre diferentes países del mundo, entre ellos Chile.

Al respecto, el sondeo arrojó que la principal pregunta realizada por los estadounidenses se enfoca en el plano cultural, específicamente sobre música.

Fue así como la pregunta principal que se hacen sobre nuestro país es “¿por qué Chile odia a Maroon 5?”, hecho que se remonta al Festival de Viña del Mar 2020, el último evento del certamen estival antes de que llegara la pandemia al país.