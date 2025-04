“Me da mucha pena su muerte”: Mariana Enriquez y su recuerdo del Papa Francisco (con una anécdota incluida)

Siempre activa en su cuenta de Instagram, la escritora argentina Mariana Enriquez se refirió a la muerte del Papa Francisco. Aclarando que no es creyente (se reconoció como agnóstica), contó que un par de veces se lo topó cuando no era el sucesor de San Pedro, sino el arzobispo de Buenos Aires. Reconoció que Jorge Mario Bergoglio no le agradaba.

“Una vez, o dos, lo ví cuando era arzobispo de Buenos Aires en el subte E yendo para la villa. No me caía bien entonces: Jorge Bergoglio tuvo posiciones cuestionables”, escribió la autora de Nuestra parte de noche.

Eso sí, reconoce que su antipatía inicial hacia su figura fue mutando hacia el respeto. “Cuando lo anunciaron como Papa me asusté. Con los años no me hice más ni menos católica pero si me di cuenta de que se convirtió en un enorme líder y un buen pastor para sus fieles. Gente que jamás hubiese imaginado que podría siquiera respetar a un Papa le tenía afecto. Me incluyo”.

“Solo conozco las acciones más visibles de su pontificado, porque no me pasé estos años prestando atención: no soy religiosa -añadió-. Pero me da mucha pena su muerte y me da orgullo que haya sido alguien como Francisco el primer Papa de América Latina”.

Foto: Culto

Enriquez se dio el tiempo de comentar una singular anécdota que le pasó una vez que estuvo de visita en Roma. “Una vez, en Roma, en una heladería, se dieron cuenta de mi acento, gritaron ‘como el Santo Padre’ y me regalaron un gelatto BENDECIDO”.

Y agregó: “Una cosa que sí me enseñó Francisco fue a bajar diez cambios con el anticlericalismo y ser tolerante con los demás, con su fe y sus contradicciones. Los agnósticos somos muy arrogantes y nos creemos por encima del barro humano, a veces”.