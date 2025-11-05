Morrissey cancela show en Chile debido a “agotamiento extremo”

Morrissey se presentaría en Chile el 16 de noviembre en el Movistar Arena. Ya no. Como viene siendo la tónica de sus shows en Latinoamérica y en el mundo, el artista decidió cancelar su espectáculo debido a agotamiento extremo.

Así dice un comunicado publicado en Puntoticket: “Lamentamos informar que el concierto de Morrissey programado para el 16 de noviembre en Movistar Arena, no se realizará debido al agotamiento extremo que presenta el artista”.

Morrissey

“El proceso de devolución por el monto total pagado, cargo por servicio incluido, se llevará a cabo desde el jueves 6 de noviembre”.

“Las órdenes de compra serán automáticamente devueltas y el dinero será reversado según la misma forma de pago utilizada al minuto de la compra – Tarjeta de Crédito o Débito – bajo las condiciones señaladas en los Términos & Condiciones de PuntoTicket y Lotus que puedes revisar en sus respectivas páginas web"