Muere a los 51 años Brent Hinds, fundador de Mastodon, en un accidente en moto

Luto en el mundo del heavy metal y el rock de alto voltaje. El ex guitarrista y fundador de Mastodon, Brent Hinds -por lo demás su cerebro creativo y uno de sus genios inquietos-, falleció durante la noche de este miércoles 20 tras sufrir un fuerte accidente en motocicleta, en Atlanta.

Medios locales reportaron la muerte del músico, quien se impactó contra una motocicleta que no le cedió el paso en un cruce de caminos, de acuerdo el informe de la policía.

En lo concreto, William Brent Hinds, su nombre completo, murió tras impactar su Harley Davidson contra una SUV BMW que no le cedió el paso al girar en la intersección de Memorial Drive y Boulevard, según la policía y según reportas medios internacionales.

Hinds fundó Mastodon junto a Troy Sanders, Bill Kelliher, Brann Dailor en 2020, en Atlanta. Sin embargo, en marzo de este año, la revista Billboard informó que la banda había llegado a un mutuo acuerdo con él para separarse.

Esta versión fue desestimada por el propio Brent, quien declaró haber sido expulsado de la agrupación luego de 20 años juntos.

La banda ha estado en 2012, 2015 y 2023 en Chile.

En un comunicado emotivo y desgarrador, la banda expresó su dolor: “Nos encontramos en un estado de profunda tristeza y dolor… anoche, Brent Hinds falleció a causa de un trágico accidente. Estamos desconsolados, conmocionados y aún intentamos procesar la pérdida de esta fuerza creativa con la que compartimos tantos triunfos, hitos y la creación de música que conmovió a tantas personas. Acompañamos en el sentimiento a la familia, amigos y fans de Brent. Les pedimos que respeten la privacidad de todos en estos momentos difíciles. QEPD Brent”.