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    Muere a los 51 años Carrie Anne Fleming, actriz de la serie Supernatural

    La intérprete exhibió una larga trayectoria en TV y saltó a la fama a partir de papeles donde exploraba el terror y el suspenso.

    Por 
    Equipo de Culto
    Muere a los 51 años Carrie Anne Fleming, actriz de la serie Supernatural

    La TV global está de luto. Carrie Anne Fleming, actriz de la serie Supernatural -de éxito a partir de la década de los 2000 y que trata de viajes con connotaciones sobrenaturales-, ha fallecido a los 51 años.

    Según informa a Variety Jim Beaver, su compañero de reparto en la ficción, la intérprete canadiense murió el 26 de febrero a causa de complicaciones derivadas de un cáncer de mama detectado hace un tiempo.

    “Era una fuerza de la naturaleza, rebosante de vitalidad y de buena voluntad, extraordinariamente afable, con una risa arrebatadora y una personalidad absolutamente adorable que parecía no tener interruptor de apagado”, escribió en redes sociales Beaver, que en Supernatural encarnó a Bobby Singer, el marido del personaje de Fleming.

    “Murió en paz, rodeada de sus seres queridos. Fue un gran privilegio haber conocido a Carrie. Era un alma hermosa, inspiradora y, por encima de todo, amable. Se la echará muchísimo de menos”, comentó el representante de Fleming en un comunicado que publica People.

    Nacida el 16 de agosto de 1974 en Nueva Escocia, los primeros papeles de Fleming llegaron en los 90, cuando las series recién se posicionaban en la pantalla, con un personaje recurrente en Viper (1994), producción de acción policial, y una breve aparición en Terminagolf (1996), la comedia protagonizada por Adam Sandler.

    A partir de ahí exhibió pequeños trabajos en cine y televisión hasta que en 2005 Dario Argento la eligió para encabezar Jenifer, episodio de Maestros del horror donde interpretó a una mujer de aspecto monstruoso y con impulsos caníbales.

    Tras aquel papel, Fleming se convirtió en una intérprete habitual dentro del terror televisivo, con apariciones en títulos como Bloodsuckers (2005) y The Tooth Fairy (2006). Uno de sus personajes más recordados llegó con Supernatural (2005), la longeva y ya mítica serie de terror fantástico de The CW en la que interpretó a Karen Singer, la esposa de Bobby Singer.

    Más sobre:Carrie Anne FlemingSupernaturalTVPantallaBobby SingerVarietyStreamingStreaming cultoSeriesSeries culto

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