Muere a los 87 años Terence Stamp, actor que encarnó al villano de Superman

A los 87 años falleció el actor británico Terence Stamp, reconocido por, entre otros papeles, interpretar al general Zod en Superman (1987) y Superman II (1980) y a Billy Budd en la película homónima de 1962 que lo lanzó a la fama y le valió su única nominación al Óscar.

El deceso fue comunicado por su familia este domingo, aunque no se aclararon las causas de su muerte. “Deja un extraordinario trabajo como actor y escritor que seguirá inspirando a la gente”, manifestó el entorno del intérprete en un comunicado.

El actor Terence Stamp en su vejez. Foto: X.

Stamp, nacido un año antes del inicio de la Segunda Guerra Mundial, era originario de una familia humilde que vivía en el East End en Londres, Reino Unido. Su madre, Ethel, lo alentó a dedicarse a las artes escénicas, mientras que su padre, un marino mercante y carbonero de remolcadores, no fue muy entusiasta al respecto. "Él creía genuinamente que gente como nosotros no hacía cosas como esa (...) En esos estrechos espacios de vivienda cualquier muestra de emoción habría sido considerada insoportablemente ostentosa", recordaba Terence Stamp sobre su progenitor, según recoge CNN.

Luego de conseguir una beca para estudiar interpretación, Stamp compartió un departamento con Michael Caine, otro actor que comenzaría a adquirir reconocimiento en esa época, y consiguió el papel estelar de Billy Budd, que además de la nominación a los premios Óscar como mejor actor le valió que lo propusieran como candidato a Mejor Artista Revelación de los Premios BAFTA.

Terence Stamp y Jean Shrimpton, pareja e íconos del Swinging London, en su juventud. Foto: X.

De esa época también destaca su papel como protagonista en The Collector (1965). Dos años más tarde, protagonizó junto a Julie Christie -con quien tuvo un romance- Far from the Madding Crowd. Fue un ícono del movimiento cultural Swinging London junto a su pareja, la supermodelo Jean Shrimpton, a quien consideró como el amor de su vida.

A fines de los 60 trabajó con los directores italianos Federico Fellini y Pier Paolo Pasolini. En ese periodo y tras la ruptura con Shrimpton se trasladó a la India. “Corría el rumor en el ashram de que me estaba preparando para enseñar al grupo tántrico”, decía Stamp según reportó Reuters, cuando le ofrecieron encarnar al general Zod, el villano de Superman.

@Classicbritcom en X.

En la década siguiente se desempeñó en variados filmes, entre ellos, Peligrosamente Juntos (1986), Wall Street (1987), Young Guns (1988) y Alien Nation (1988). Durante los 90′, entre otros papeles, interpretó a una drag queen en la comedia “The Adventures of Priscilla, Queen of the Desert” (1994) y al canciller Valorum en Star Wars: Episode I – The Phantom Menace (1999). El listado de las más de 50 películas en las que trabajó culmina en 2021 con Last Night in Soho.