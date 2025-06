My Chemical Romance regresa a Chile en 2026

Luego de 17 años de su última visita, My Chemical Romance confirma su regreso a Chile con South America Tour 2026, junto a The Hives como Special Guest. La cita es el 29 de enero de 2026 en el Estadio Bicentenario de La Florida.

El impacto de My Chemical Romance continúa resonando de generación en generación, y esa influencia no muestra signos de disminuir. Su gira por estadios norteamericanos en 2025, “Long Live”: The Black Parade, así lo demuestra con una serie de fechas sold out.

Además, reconocidos como uno de los conciertos en vivo más electrizantes del mundo, la sensación internacional del rock, The Hives, serán los invitados especiales de la gira. Con millones de álbumes vendidos a lo largo de sus treinta años de carrera, la banda se ha consolidado como una fuerza a tener en cuenta gracias a su distintivo sonido garage-rock, sus excéntricas actuaciones en vivo y sus característicos esmóquines. Formada en Fagersta, Suecia, en 1993, The Hives está compuesta por Howlin’ Pelle, Chris Dangerous, The Johan And Only, Nicholaus Arson y Vigilante Carlstroem.

Recientemente, My Chemical Romance lanzó una edición ampliada de su segundo álbum, Three Cheers For Sweet Revenge, certificado tres veces platino. Este trabajo llega casi 21 años después de su lanzamiento original. Para conmemorar el aclamado álbum de la banda de 2004, el productor ganador del GRAMMY®️ Rich Costey ha realizado nuevas mezclas para la Edición Deluxe.

También se presenta con un nuevo material gráfico. La colección incluye cuatro temas extra grabados para la BBC en 2005: versiones inéditas en vivo de “I’m Not Okay (I Promise)”, “Helena” y “The Ghost Of You”, además de una versión en vivo de “You Know What They Do to Guys Like Us in Prison”, publicada originalmente como cara B del sencillo en CD de edición limitada para el Reino Unido de “I’m Not Okay (I Promise)”.