SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Culto

“No hay niños, hay gente”: Ucrania recuerda a menores secuestrados por Rusia con exhibición en Santiago

Curada por el reconocido director de teatro y cine ucraniano Vlad Troitskyi, con música de dakhabrakha y DakhTrio, la exposición en el Museo de la Memoria -que estará disponible hasta el 30 de noviembre- integra perspectivas psicológicas y testimonios personales de la Fundación Voices of Children (Las Voces de Los Niños). Además de dibujos de menores hechos que dan cuenta de la guerra.

Cristina CifuentesPor 
Cristina Cifuentes
Exposición No hay niños y hay gente en el Museo de la Memoria. Foto: Archivo

Dibujos infantiles que retratan la guerra de Rusia en Ucrania, testimonios de jóvenes y niños que fueron secuestrados por fuerzas del Kremlin, forman parte de la exhibición multimedia “No hay niños, hay gente”, que se encuentra en el Museo de la Memoria y que busca representar el drama de los menores ucranianos que han sido secuestrados por Moscú. Según organizaciones internacionales, más de 1,6 millones de ellos viven actualmente bajo la ocupación de fuerzas del Kremlin y decenas de miles han sido trasladados ilegalmente a Rusia.

Curada por el reconocido director de teatro y cine ucraniano Vlad Troitskyi, con música de dakhabrakha y DakhTrio, la exposición -que estará disponible hasta el 30 de noviembre- integra perspectivas psicológicas y testimonios personales de la Fundación Voices of Children (Las Voces de Los Niños).

Dibujos de niños ucranianos sobre la guerra, en la exhibición en el Museo de la Memoria. Foto: Archivo

“Esta es la historia de estos niños (que han sido secuestrados) y decidimos hacer esta exhibición, porque la gente normal no quiere oír hablar de esto. Quieren más entretenimiento, lo que es comprensible, eso es normal. Pero nos olvidamos de esta tragedia, que ocurre cada día, cada noche y esto es un verdadero crimen. Lo que intentamos hacer es dar un golpe en la mesa para decir: ‘¡Despierten, por favor!’ Porque este peligro y crimen no es solo contra nosotros. Es un crimen contra la humanidad”, cuenta Troitskyi en conversación con Culto.

De hecho, en marzo de 2023 la Corte Penal Internacional emitió este viernes una orden de arresto contra el presidente ruso Vladimir Putin justamente porque lo acusó de estar involucrado en la deportación de niños y dice que tiene motivos razonables para creer que cometió los actos directamente, además de trabajar con otras personas para ello.

Se estima que más de 19.546 niños han sido secuestrados y llevados a Rusia, de los cuales 1.713 han regresado, según cifras de la organización Bring Kids Back.

El director de teatro y cine ucraniano Vlad Troitskyi durante su discurso en la inauguración de la exhibición No hay niños, hay gente en el Museo de la Memoria. Foto: Archivo

El artista originario de Kiev señaló que después de Santiago la exposición viajará hasta Brasil, Argentina, Estados Unidos, Canadá, París, Sudáfrica y otros países. De forma paralela señala que con su equipo también realizan un festival en Zaporiyia, ciudad ubicada en el sureste del país, que se encuentra la primera línea del frente. Y en noviembre llevarán adelante una conferencia sobre cultura y arte en territorio de primera línea. “Porque es necesario que la gente sienta que la vida continúa. Quieren ver exposiciones, quieren ver espectáculos, conciertos. Intentamos hacer dos giras al año en este territorio del frente”, señala.

“Cuando comenzó la gran guerra entendí que las noticias no estaban funcionando, los primeros dos meses sí funcionaron, pero después de eso las personas sintieron que solo era ruido y estadísticas. Y entonces con nuestro equipo decidimos que, a través del arte, la música, las actuaciones, íbamos a tocar los corazones y los sentimientos. Y realizamos más de 500 representaciones en todo el mundo. Y después de eso quisimos tratar el tema de los niños que es muy delicado. Y, por ejemplo, cuando se señala que mataron a 658 niños, es oficial y piensas que son estadísticas, categorías abstractas y pensamos cómo podíamos mostrarlas a través de nuestro arte, a través de nuestra exposición”, indica.

Exhibición "No hay niños, hay gente" en el Museo de la Memoria. Foto: Archivo

A su juicio una exposición multimedia es solo el principio, porque en torno a ella se pueden organizar muchos eventos, debates, conferencias, algunos sobre los derechos de los niños. “Si no defendemos nuestro futuro, el futuro de nuestros hijos, es un verdadero crimen. Por eso nuestra misión es decir lo que ha pasado, todo lo terrible que ha pasado. Pero en la misma exposición, lo fuerte es ver a estos niños, que son auténticos héroes. Se puede escuchar y ver una entrevista real con niños que regresaron de la deportación, que viven en primera línea y son niños normales, que tienen sueños, siguen viviendo en el presente. Puedes ver a Anna, una joven que vive en Kharkiv, una ciudad que es bombardeada todos los días. No se puede caminar por la calle”, cuenta.

“No es propaganda, es más humanidad”

Para Troitskyi “la cultura y el arte son armas muy poderosas”. En ese sentido, señala que Rusia ha tenido mucho éxito utilizando estas armas. “A menudo oigo decir que la cultura y la política son cosas separadas. Pero si tu arte llega al corazón, influyes en la mente de las personas. Si no llega al corazón, no cambia la mente, es mal arte. Si te llega, es política, porque cambias la mentalidad de las personas. Por eso, la Unión Soviética y, después, Rusia han tenido mucho éxito en eso. Utilizan esta arma, este instrumento. Ahora nosotros también construimos la nuestra. No es propaganda, es más humanidad”, indica.

Dibujo de un niño ucraniano sobre la guerra de Rusia en Ucrania. Foto: Archivo

Al ser consultado sobre cómo la cultura, el ballet, la música es usada como poder blando por Rusia, el artista señala que eso es imposible cancelarlo e indica que al comienzo de la invasión a gran escala en febrero de 2022 “era imposible, al mismo tiempo, escuchar música rusa y ver teatro ruso o leer autores”. “Eso no es comprensible para la gente, porque saben que es un mito, ellos construyeron por muchos años el mito de que es una gran cultura y es muy extraño que nunca se escuche, por ejemplo, la palabra ‘gran cultura británica’ o ‘gran cultura chilena’ o ‘gran cultura alemana’, pero sí se escucha: ‘gran cultura rusa’. Mucha gente tiene una carrera profesional relacionada con la cultura rusa porque también cuenta con el apoyo de Rusia y antes tenían a la Unión Soviética y han creado a los idiotas útiles, que son parte de la propaganda y del poder blanco”, explica.

“Por eso no se cancela necesariamente. Porque cuando intentas cancelar, te quedas como una víctima. No es una posición fuerte. Para nosotros, el punto principal es describir nuestra cultura. Tenemos que construir nuestra misión sobre la cultura ucraniana porque también es una historia postcolonial, de la casa imperial rusa. La política de Rusia durante cientos de años ha dicho que no tenemos ninguna cultura, que no tenemos nada, que somos una pequeña provincia. La historia de la cultura ucraniana es más antigua que la cultura rusa, porque tenemos música barroca, arquitectura barroca. Tenemos, antes que Rusia, la primera universidad en Kiev, etcétera. Y por eso es necesario abrir la historia, la cultura, todo, y también pensar en el arte moderno y contemporáneo, la música contemporánea, el teatro contemporáneo, y también desarrollarse hacia el futuro”, concluye.

Más sobre:UcraniaMuseo de la MemoriaRusianiñossecuestroVladimir PutinVlad TroitskyiDakhabrakha

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

“Una situación gravísima”: Defensoría de la Niñez acusa vulneración de derechos tras masiva ausencia de examinadores Simce

Administración Trump anuncia otro ataque a una presunta embarcación que transportaba drogas en el Océano Pacífico

Mineduc instruye sumario y Agencia de Calidad anuncia las sanciones “más severas” tras ausencia de examinadores Simce

Perivancich y fin del juicio por caso SQM con los ocho acusados absueltos: “Desarrollamos una investigación seria”

Patrimonio de APV en fondos mutuos sigue aumentando y supera los US$5.000 millones

Presidente Boric aprueba el Alto Mando 2026 de la Fuerza Aérea

Lo más leído

1.
Temblor se registra en zona central de Chile: se percibió en regiones Metropolitana y de O’Higgins

Temblor se registra en zona central de Chile: se percibió en regiones Metropolitana y de O’Higgins

2.
La respuesta de Matthei a emplazamiento de presidenta PS: “No sabía que había gente que se creía dueña de los votos”

La respuesta de Matthei a emplazamiento de presidenta PS: “No sabía que había gente que se creía dueña de los votos”

3.
EE.UU. y ocho países latinoamericanos ofrecen su apoyo para “estabilizar” la economía de Bolivia

EE.UU. y ocho países latinoamericanos ofrecen su apoyo para “estabilizar” la economía de Bolivia

4.
“Es algo que estamos analizando debido a la gravedad”: presidente de la Cámara de Diputados ante posible AC contra Pardow

“Es algo que estamos analizando debido a la gravedad”: presidente de la Cámara de Diputados ante posible AC contra Pardow

5.
Temblor hoy, martes 21 de octubre en Chile: consulta epicentro y magnitud

Temblor hoy, martes 21 de octubre en Chile: consulta epicentro y magnitud

Portada del dia

¡Aprovecha el Cyber! Nuestros planes a un precio imbatible por más tiempo 📰

Plan Digital$990/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Frío, viento y lluvia: en qué zonas de la Región Metropolitana habrá precipitaciones

Frío, viento y lluvia: en qué zonas de la Región Metropolitana habrá precipitaciones

Cómo es el turbio mercado negro en el que los asaltantes del Louvre esperan vender las joyas robadas

Cómo es el turbio mercado negro en el que los asaltantes del Louvre esperan vender las joyas robadas

“Santiago es la ciudad de primer mundo de Latinoamérica”: el mexicano que quedó sorprendido con la capital chilena

“Santiago es la ciudad de primer mundo de Latinoamérica”: el mexicano que quedó sorprendido con la capital chilena

“Chile corre el riesgo de quedar excluido del futuro”: el análisis del New York Times sobre la IA en el país

“Chile corre el riesgo de quedar excluido del futuro”: el análisis del New York Times sobre la IA en el país

Servicios

A qué hora y dónde ver a Real Madrid vs. Juventus por la Champions League

A qué hora y dónde ver a Real Madrid vs. Juventus por la Champions League

Dónde y a qué hora ver a Sporting de Lisboa vs. Olympique de Marsella por la Champions League en TV y streaming

Dónde y a qué hora ver a Sporting de Lisboa vs. Olympique de Marsella por la Champions League en TV y streaming

A qué hora y dónde ver a Eintracht Frankfurt vs. Liverpool por la Champions League en TV y streaming

A qué hora y dónde ver a Eintracht Frankfurt vs. Liverpool por la Champions League en TV y streaming

“Una situación gravísima”: Defensoría de la Niñez acusa vulneración de derechos tras masiva ausencia de examinadores Simce
Chile

“Una situación gravísima”: Defensoría de la Niñez acusa vulneración de derechos tras masiva ausencia de examinadores Simce

Mineduc instruye sumario y Agencia de Calidad anuncia las sanciones “más severas” tras ausencia de examinadores Simce

Perivancich y fin del juicio por caso SQM con los ocho acusados absueltos: “Desarrollamos una investigación seria”

Patrimonio de APV en fondos mutuos sigue aumentando y supera los US$5.000 millones
Negocios

Patrimonio de APV en fondos mutuos sigue aumentando y supera los US$5.000 millones

Beyond Meat, la nueva firma que entró a lista de acciones memes y que se disparó en Wall Street

Los asistentes a la Enade le ponen nota a los speakers ¿Quién obtuvo la mejor calificación y quién reprobó?

Quién era Daniel Naroditsky, el genio del ajedrez que falleció a los 29 años
Tendencias

Quién era Daniel Naroditsky, el genio del ajedrez que falleció a los 29 años

Cómo son los cascos de realidad extendida Galaxy XR de Samsung: hardware y especificaciones

Por qué el presidente de Perú declaró estado de emergencia en Lima y Callao para combatir la “inseguridad”

En su estacionamiento: DT de Coquimbo Unido sufre robo en la antesala de partido clave para el título
El Deportivo

En su estacionamiento: DT de Coquimbo Unido sufre robo en la antesala de partido clave para el título

El ídolo, el esquema y un viejo conocido: viaje al corazón de Lanús, el rival de la U en la Copa Sudamericana

Cuándo y dónde ver a la U contra Lanús por la Copa Sudamericana

La Noche de Museos tendrá descuentos y horario extendido en el circuito gastronómico del Centro Histórico de Santiago
Finde

La Noche de Museos tendrá descuentos y horario extendido en el circuito gastronómico del Centro Histórico de Santiago

¿Qué día toca Weezer? ¿A qué hora sale Massive Attack? Revisa los horarios del Fauna Primavera 2025

Los detalles de las entradas para asistir al Campeonato Mundial de Ciclismo de Pista Tissot UCI 2025 en Chile

“No hay niños, hay gente”: Ucrania recuerda a menores secuestrados por Rusia con exhibición en Santiago
Cultura y entretención

“No hay niños, hay gente”: Ucrania recuerda a menores secuestrados por Rusia con exhibición en Santiago

Entre las drogas, la ira y la leyenda: las revelaciones del documental sobre Martin Scorsese

Salvatore Adamo: “He visto a Paul McCartney en vivo y tenía una energía fantástica. Es un regalo poder continuar”

Administración Trump anuncia otro ataque a una presunta embarcación que transportaba drogas en el Océano Pacífico
Mundo

Administración Trump anuncia otro ataque a una presunta embarcación que transportaba drogas en el Océano Pacífico

Russell Buchan, abogado británico: “La inteligencia artificial ha sido una gran impulsora de la actividad cibernética maliciosa”

¿Salvador Allende o Giorgio Armani?: La polémica que desató el cambio de nombre de un polideportivo en Italia

Antes de mediar: lo que sí (y lo que no) se puede resolver fuera de un tribunal
Paula

Antes de mediar: lo que sí (y lo que no) se puede resolver fuera de un tribunal

La mitad de las mujeres chilenas que no se realiza la mamografía anual, reconoce que no es su prioridad

Mujeres que impactan: Pamela Curin y su red de apoyo para mujeres rurales