Un espectador ilustre: Noel Gallagher asiste al concierto de Billy Idol en el Movistar Arena

Era uno de sus planes inmediatos y más requeridos. Cuando Noel Gallagher aterrizó esta semana en Santiago, el pasado lunes 17 por la noche proveniente de Buenos Aires y para ser parte del concierto de Oasis de hoy miércoles 19 en el Estadio Nacional, lo primero que comentó su staff es que quería asistir al espectáculo de Billy Idol en el Movistar Arena.

Una de las leyendas británicas del punk se presentaba la noche de este martes 18 en el lugar, por lo que los tiempos calzaban perfectos.

Y así fue. Cerca de las 21.00 horas, Noel Gallagher llegó al sitio del Parque O’Higgins y se acomodó en una de las suites preferenciales para observar con comodidad el retorno del hombre de Dancing with myself al país.

A poca distancia, dos leyendas de la música de Gran Bretaña se hermanaban en una noche capitalina.

¿Y qué observó Gallagher? Un recital intenso que se extendió por 17 temas, entre los clásicos de Idol como Cradle of love o Eyes without a face, además de covers de The Rolling Stones.

Por su parte, Oasis se presente esta noche en el coliseo central de Ñuñoa con puertas que se abren a las 16.00 horas y un espectáculo programado para las 21.00 horas.

Liam Gallagher, la otra mitad de la hermandad, llegó ayer martes 18 cerca de las 14 horas a la capital, en un vuelo privado desde Buenos Aires.