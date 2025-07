Ozzy Osbourne, Bark at the moon y la historia tras una canción nacida en una humorada (y su polémica)

Fue una humorada. A inicios de los 80 cuando Ozzy Osbourne estaba dando sus primeros pasos como solista tras su salida de Black Sabbath. Ya había publicado los álbumes Blizzard of Ozz (1980) y Diary of a Madman (1981), además, había armado una contundente banda de apoyo formada por Randy Rhoads, Bob Daisley y Lee Kerslake. Un combo que sonaba pesado y a la vez grandioso.

Pero tras la terrible muerte de Randy Rhoads, en 1982, Ozzy debió echar mano a un nuevo guitarrista, Jake E. Lee. Además en la batería también hubo cambios, pues llegó el sólido Tommy Aldridge, quien posteriormente militaría en las filas de Whitesnake.

ozzy-osbourne.jpg la-tercera

Con esos músicos, Ozzy arrancó el proceso de composición de nuevas canciones, junto a Lee. Fue en el amanecer de esas sesiones cuando le dieron forma a una canción que resultaría icónica. Bark at the Moon.

En las notas de The Ozzman Cometh, su álbum recopilatorio de 1997, Ozzy contó que el tema surgió en un ambiente distendido. “El título de esta canción surgió de un chiste que solía contar, donde el chiste era ‘come mierda y ladra a la luna’. Yo tenía la línea vocal y a Jake se le ocurrió el riff. Fue la primera canción que escribimos juntos”.

En charla con Ultimate Classic Rock, de diciembre de 2013, Jake E. Lee comentó en la misma línea que Ozzy, adjudicándose buena parte de los esfuerzos. “La mayor parte del trabajo lo hicimos [el bajista] Bob Daisley y yo. Porque Ozzy aparecía y experimentaba con las canciones. Recuerdo que tenía el riff de Bark At The Moon y lo toqué, y me dijo: ‘Me encanta, lo llamaremos Bark At The Moon, porque ya tenía el título del álbum en mente”.

El guitarrista Jack E. Lee.

"Llegaba con cosas así, bebía y se desmayaba o se iba, así que solo nos quedábamos Bob y yo. Nos quedábamos en el estudio puliendo las canciones. Fue divertido trabajar con Bob. Él escribió todas las letras y es un gran letrista. Así que sí, Bob y yo teníamos una buena relación. Fue divertido hacer ese disco”.

Así le dieron forma a una canción inmortal, que le dio título al álbum de 1983, el cual alcanzó el puesto 19 en el Billboard 200 (EE. UU.), y el 24 en el UK Albums Chart. En tanto, la canción también apareció como single y se quedó con el lugar 21 del UK Singles Chart.

Más allá de la buena recepción del single. La canción dio espacio a una polémica posterior. Grande fue la sorpresa de Lee cuando se enteró de que a pesar de haber hecho todo el trabajo de composición no iba a recibir acreditación, y las canciones serían firmadas por Ozzy. Así lo comentó para el sitio blabbermouth.net.

“Desde el principio me dijeron: ‘Si compones parte de las canciones, aparecerás en los créditos y podrás publicarlas. Es parte del contrato’. Así que grabamos el álbum. Lo estoy grabando en Ridge Farm, Escocia, en pleno campo. Así que estoy solo. No tengo representante, ni abogado, ni nada. En fin... Pero me prometieron: ‘Ya verás lo que viene’. Y seguí pidiendo porque estaba a punto de terminar todo el material del disco”.

“Finalmente, una vez que grabé la última pista de mi guitarra, me dijeron: ‘¡Ah! Tenemos el contrato para ti’“. Y dice específicamente: ‘Ozzy Osbourne escribió todas las canciones. No tuviste nada que ver con la composición, no tienes derecho a publicarlas y no puedes decirlo públicamente’“.

“Lo revisé. Miré a Sharon [esposa y representante de Ozzy] y le dije: ‘Esto no es lo que me dijiste antes’. Y ella respondió: ‘No, no lo es’. Y le pregunté: ‘¿Por qué crees que voy a firmarlo?’. Y me respondió: ‘Porque si no lo haces, te daremos un billete de avión, te irás a casa, harás cola y nos demandarás. Mientras tanto, tenemos todas tus canciones, buscaremos a otro guitarrista, él rehará tus canciones y no tendrás nada’“. Y a Jack Lee no le quedó otra que estampar su rúbrica.

“Lo digo ahora solo porque fue cruel. Fue cruel. ¿Qué voy a hacer? ¿En serio? ¿Voy a decir: ‘Vale. Me voy a casa. Quita mis pistas. Otro se llevará todo el crédito por tocar la guitarra, y yo aun así tendré que demandarte por los derechos’? Habría sido... una mala decisión”.