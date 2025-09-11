SUSCRÍBETE
Paul McCartney sale al rescate de Wings, la banda que lo salvó de la depresión post Beatles

Wings se llama la antología que promete ser la compilación definitiva del material de la exitosa banda de McCartney en los 70. Esta llegará casi a la par con un libro biográfico que repasará la historia del grupo en las palabras de sus protagonistas. Un esfuerzo que se suma a otros proyectos recientes de "Macca" por relevar su legado.

Felipe RetamalPor 
Felipe Retamal

Fue uno de los proyectos musicales más exitosos de los setentas. Wings, la reinvención de Paul McCartney tras el final de The Beatles, dejó para la historia discos de buena factura y canciones en los primeros lugares de los listados de éxitos.

En casi 10 años de carrera, el grupo que tuvo a “Macca”, su esposa Linda y Denny Laine como integrantes estables, vendió la friolera de 22 millones de discos en todo el mundo. Además, le permitió a McCartney volver a la carretera, con giras por Europa y Estados Unidos, marcando una tendencia que mantendrá en sus años como solista.

Con el paso del tiempo, McCartney ha sumado el material de Wings a sus shows en vivo. Asimismo, se han reeditado algunos de sus discos, y existen algunos compilados (como el temprano Wings Greatest de 1978), pero recientemente se anunció una colección que se perfila como definitiva.

Wings, se llama la antología, supervisada personalmente por Paul McCartney, que reunirá lo mejor del material del grupo, omitiendo algunas de las canciones que escribieron otros integrantes (como Medicine Jar de Jimmy McCulloch).

El compilado (que se puede ordenar aquí) reúne temas ineludibles, como My Love, Band on the Run, Listen to What the Man Said, Silly Love Songs, que fueron número 1 en Estados Unidos. Se editará en triple vinilo y doble CD, que incluye folleto de 32 páginas, además de otra edición reducida a un vinilo y CD.

Un detalle de la colección, disponible desde el 7 de noviembre, es que las canciones se extrajeron desde las versiones remasterizadas de los discos que ya están disponibles, como la del álbum Band on the run de 2010 o Venus & Mars de 2014. En ese sentido, la antología no ofrece una nueva experiencia de sonido.

Más bien, esta Antología responde al interés de McCartney por relevar el legado musical de Wings, con nuevos lanzamientos. Casi a la par de la nueva colección, llegará a las librerías Wings the story of a band on the run. Un texto que recorre la historia del grupo, en palabras de sus protagonistas.

El libro incluye un prólogo escrito por Paul y está compilado a partir de más de 42 horas de nuevas entrevistas, además de material de archivo y testimonios de todos los músicos que pasaron por Wings y otros personajes de la época, como Ringo Starr, George Harrison y hasta John Lennon. También presenta 150 fotos de la banda, algunas inéditas, tomadas por varios fotógrafos, incluyendo por supuesto, a Linda McCartney. Se puede adquirir aquí.

Este texto, un relato oficial de la historia de Wings con la venia de “Macca”, se suma a otros esfuerzos por recuperar la obra de la banda. En 2024, llegó a los cines la película One Hand Clapping, un registro de una serie de ensayos en el verano boreal de 1974, tras la incorporación del guitarrista Jimmy McCulloch y el baterista Geoff Britton.

Aquel filme no estaba pensado como una lanzamiento comercial, pero resultó ser un buen documento del arrollador directo del grupo justo en el momento en que comenzaban a ganar reconocimiento gracias al éxito de Band on the run.

Durante años, ese filme de David Litchfield, fue uno de los registros piratas más buscados debido a que se puede ver al grupo tocando temas como My Love, Jet, Maybe I’m Amazed, Band on the run, e incluso Paul se animó con algunos temas del catálogo Beatle como Let it be, Lady Madonna y The Long and Winding Road.

La película fue restaurada en 4k, con el audio remezclado en audio Dolby Atmos envolvente, por Steve Orchard y Giles Martin. También fue exhibida en algunas funciones en salas de cine (incluso en Chile), lo que permitió verla en un contexto diferente, algo así a la manera de la secuencia del concierto del techo del documental Get Back, exhibida en Imax.

Paul McCartney ha logrado apuntar una mirada actual hacia la historia de Wings, en la misma línea en que se ha vuelto el último guardián del legado Beatle. Parafraseando uno de sus hits, vale escuchar lo que el hombre dice.

