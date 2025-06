“¿El Rey de qué?“: la lapidaria opinión de Ray Charles sobre Elvis Presley

Cuando apareció moviendo las caderas y cantando con el arrogante estilo de los afroamericanos, Elvis Presley generó reacciones en la escena del r&b. Allí tuvo amigos cercanos y a la vez, muy duros críticos, entre estos, el legendario Ray Charles.

Es sabido que Elvis, de joven, pudo asistir a los servicios religiosos en la Iglesia Bautista de East Trigg Avenue, donde presenció los impactantes sermones del reverendo Herbert Brewster. Allí comenzó a empaparse del lenguaje afroamericano.

La admiración de Elvis por el r&b y el gospel, lo llevó a grabar material de autores de color. Por ejemplo, la animada Mystery Train, fue grabada por primera vez por el músico Junior Parker, en 1953. Pero fue la versión del “Rey”, en clave rockabilly, la que se hizo más célebre (y fue versionada por Los Tres, como se puede escuchar en el disco en vivo Freno de Mano).

Incluso, Elvis contó con el material compuesto para él por autores afroamericanos, como Otis Blackwell, autor de hits como All Shook Up, Don’t Be Cruel, Return to Sender, entre muchísimos otros.

Por eso no tardaron en aparecer acusaciones de apropiación cultural. Pero hubo quienes lo defendían, como BB King, quien siempre mostró su admiración por Elvis. “Elvis no robó la música de nadie. Simplemente tenía su propia interpretación de la música con la que creció, y lo mismo aplica a todos. Creo que Elvis tenía integridad”.

Elvis Presley

Uno que no ocultaba su resentimiento con Elvis, fue Ray Charles. En 1994, durante una entrevista con Bob Costas para NBC, se explayó sin rodeos. “No era tan bueno preocuparse por él...Me metí en problemas porque un tipo me hizo esta pregunta, y yo dije: ‘¿El Rey de qué?’. Se enojó conmigo. No pienso así en Elvis porque conozco a muchos artistas mucho más grandes que Elvis".

Para el hombre de Georgia in my mind, el asunto era simple; todo se explicaba por una doble moral que le achacaba a la sociedad estadounidense. Más cuando aún existía una profunda segregación racial.

Ray Charles

“[Elvis] era una persona que llegó en el momento justo, siendo un chico blanco que podía hacer rock and roll y rhythm and blues… y las chicas se desmayaban con él”, apuntó en la misma entrevista. Además, señaló que eso era algo que ya pasaba con artistas afroamericanos. “Nat [King] Cole se metió en problemas en Alabama cuando las mujeres se desmayaron con él y lo echaron de la ciudad".

Según Ray Charles, lo que hacía Elvis, ya lo hacían otros intérpretes. Es decir, lo acusaba derechamente de copiar. “La gente negra llevaba siglos moviendo el trasero, ¿qué demonios tiene de raro mover las caderas y esas cosas? Y eso es todo lo que Elvis hacía con copiar eso...hacía nuestro tipo de música, hacía a Willie Mae (Big Mama) Thornton y Jailhouse Rock, eso es música negra, así que ¿por qué demonios se supone que me voy a emocionar tanto, hombre?”.