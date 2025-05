Reseña de libros: de Javier Cercas a Stefan Zweig

El Loco de Dios en el fin del Mundo, de Javier Cercas (Random House)

“¿Me lo prometes?”, le preguntó su madre. En mayo de 2023 Javier Cercas recibió una invitación insólita e inusual: viajar con el papa Francisco a Mongolia y escribir lo que quisiera sobre él, sobre el Vaticano y el viaje, con absoluta libertad. Ateo y anticlerical, Cercas aceptó con una condición: poder hablar con el papa a solas, al menos cinco minutos. Quería hacerle una pregunta, la pregunta clave en torno al misterio y la promesa que le hizo Jesús a sus discípulos: la resurrección y la vida eterna. Y así se lo dijo a su mamá: le prometió que iba a preguntarle a Francisco “si cuando te mueras, volverás a ver a papá”. El loco de Dios en el fin del mundo es la historia de una promesa, de un viaje y de la búsqueda detrás de un misterio. Con curiosidad, inteligencia y el deseo de comprender, Cercas recorre el Vaticano, se entrevista con cardenales, religiosas y amigos de Francisco, sube al avión papal y ofrece un relato que es al mismo tiempo crónica y ensayo, diario de viaje y autobiografía. El libro dibuja un perfil del papa, su visión del catolicismo y su carisma, la resistencia que enfrentó en sectores del Vaticano; pregunta también por los abusos en la Iglesia y reserva a su vez profundas discusiones teológicas. Articulando narración y reflexión, armado de preguntas y fervoroso creyente en el poder de la literatura, Cercas relata un viaje físico, literario y espiritual detrás de una promesa, que depara un desenlace sorprendente y conmovedor.

Joseph Fouché: Retrato de un Hombre Político, de Stefan Zweig (Gedisa)

Astuto y ambicioso, Joseph Fouché (1759-1820) fue uno de los hombres más poderosos de su tiempo, un camaleón que se movió hábilmente entre las sombras. Fue profesor de curas y más tarde saqueador de iglesias; sanguinario jacobino y conspirador contra Robespierre; ministro de policía de Napoleón, al que traicionó, y miembro del gabinete de Luis XVIII durante la Restauración Borbónica. En palabras de Stefan Zweig, un “hombre maquiavélico, el más perfecto de todos los tiempos modernos”. En 1929, tras la Primera Guerra Mundial y en un ambiente de tensa calma en Europa, Zweig publica esta biografía que busca comprender a Fouché y advertir sobre su figura como modelo del político moderno, de aquel que opera secreta y silenciosamente detrás del poder. “Fouché es ambicioso al máximo, en la máxima medida”, escribe el autor; “nunca será un portador visible del poder y, sin embargo, lo conservará por completo, moverá todos los hilos y nunca será considerado responsable”. Gran retrato sicológico, el libro de Zweig logra describir y tipificar a un maestro del engaño y la conspiración política. Un personaje que “no se puede amar, pero tampoco se lo puede ignorar. Está en todas partes donde se juega el destino”.

Rafa Ruge, de Tom Percival (Zig-Zag)

Rafa es el menor y el más pequeño de la familia. Tienes tres hermanos y una perrita llamada Galleta, y ella también es más grande. Pero ser pequeño tiene sus ventajas y a menudo es genial, piensa Rafa. Sin embargo, un día ocurrió algo distinto. Rafa y su familia fueron de paseo. En el parque, Rafa quedó último en un juego con sus hermanos. Quiso subir a las barras para colgarse pero era muy pequeño; los troncos para saltar estaban demasiado separados entre sí para su porte y en el tobogán no le permitieron entrar por su estatura. Luego todos corrieron a comprar helados; Rafa se quedó atrás y llegó cuando ya no quedaban. Entonces la rabia comenzó a apoderarse de él y su piel se puso naranja, le salieron rayas, cola y colmillos: ¡se convirtió en un tigre! Y empezó a rugir. Y rugiendo consiguió un helado, se subió al tobogán y comenzó a hacer lo que le daba la gana. Pero de pronto se dio cuenta de que estaba solo: los demás se apartaban de él. Rugir realmente no lo hizo feliz. Autor de una serie de libros sobre emociones, Tom Percival aborda aquí la frustración en los niños, el enojo y la capacidad de pedir perdón. Con un lenguaje sencillo y dibujos de gran expresividad, de ojos grandes y ambientes cálidos, logra ilustrar la complejidad de las emociones.