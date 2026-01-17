SUSCRÍBETE POR $1100
    Reseña de libros: de Jon Lee Anderson a Trinidad Silva

    El segundo volumen de las obras escogidas del gran cronista de The New Yorker, que integra perfiles del Che Guevara y Augusto Pinochet, entre otros; un sugerente y provocativo ensayo en torno a la astucia en la Grecia antigua, y una caja de pequeñas ediciones visuales para la primera infancia, en los libros de la semana.

    Andrés GómezPor 
    Andrés Gómez
    El cronista Jon Lee Anderson.

    He Decidido Declararme Marxista Vol. 2, de Jon Lee Anderson (Debate)

    Sus héroes eran Shackleton y Thor Heyerdahl. Con su familia vivió en África, China, Colombia y Haití, y creció con el sueño de explorar el mundo. A los 14 años se fue de safari con un cazador de elefantes y subió el Kilimanjaro; aprendió español trabajando de machetero en Honduras; fue a Alaska en un viaje iniciático y se contagió de escorbuto en Canarias. “¿Como los marineros de Colón?”, le preguntó al médico. Y se sintió orgulloso. Jon Lee Anderson comenzó su trayectoria periodística en Perú en 1979 y en casi 50 años de trayectoria se convirtió en uno de los grandes cronistas de nuestro tiempo, al que le gusta estar en la trinchera. Precisamente por esa vocación de aventura, Anderson “podría ser un hombre de otra época”, dice Leila Guerriero en el prólogo al segundo tomo de sus obras escogidas. El volumen recoge una selección de perfiles de personajes que han marcado la historia reciente, desde el Che Guevara, cuyo restos fueron hallados gracias a su investigación, a Gabriel García Márquez, Hugo Chávez, Augusto Pinochet y Gabriel Boric. Minuciosos, documentados, profusamente investigados, sus perfiles se aproximan a los personajes con rigor y perspicacia, y a través de una prosa elegante y con sentido histórico logran también retratar una época.

    Astucias, de Trinidad Silva (Roneo)

    La inteligencia puede adquirir distintas formas. Tal vez la más elusiva de ellas, la que la inteligencia artificial aún no puede emular, es la astucia. Una inteligencia que se refugia en la apariencia y a menudo se relaciona con el engaño. “Por eso los filósofos no la han querido o la han querido solo a medias”, escribe la filósofa Trinidad Silva en este sugerente ensayo. A través de numerosas lecturas, de Homero a Joyce y de Dante a Baricco, la autora explora en la astucia en la Grecia antigua: de cierto modo, dice, esta habilidad tiene algo corporal, físico, movedizo y le pertenece a los dioses, animales y hombres que operan fuera de las reglas. Así, en el mito, es Zeus el portador de ella, luego de tragarse a su primera esposa Metis, por temor a su hijo; o Prometeo, quien se robó el fuego de los dioses para darlo a los humanos. Ulises, el héroe que engañó al Cíclope y que concibió el caballo de Troya, o la zorra en la fábula de Esopo son grandes ejemplos de astucia. Y tal vez, el más sabio de los filósofos griegos sea en el fondo un gran astuto: Sócrates, el filósofo condenado a muerte. “Lo que hace la astucia socrática es sostener el enigma”, dice la ensayista en este libro inesperado. Una agradable sorpresa editorial: un ensayo novedoso, provocativo y estimulante.

    Cielo, Mar & Tierra, de Karina Letelier y Ángeles Quinteros (Libros del Escuincle)

    Libros para primeros lectores o incluso prelectores son poco habituales en nuestro medio. Esta cajita preparada por Libros del Escuincle contiene tres pequeños volúmenes diseñados, ilustrados y escritos precisamente para ellos. Confeccionados en un cartón resistente y de buena calidad, cada libro es un despliegue de formas y colores que invita a los niños a descubrir su entorno. Naturalmente, la narración y las ilustraciones responden a una intención pedagógica, con sentido lúdico y con el fin de estimular la imaginación. Los textos son breves y sugerentes, las ilustraciones juegan con las líneas rectas y curvas y los colores tienen tonos vivos. Pájaros e insectos; aviones y cohetes; lluvia, sol, volantines y estrellas vuelan en el tomo dedicado al cielo. Así también, perros, caballos y elefantes; trenes y bicicletas; bosques y flores; calles y ciudades, y el cambio de estaciones son retratados en el libro consagrado a la Tierra: “La tierra es un hogar de muchos: bajo las piedras duermen bichitos y sobre altos edificios viven grandes familias”, se lee en sus páginas. El tercer tomo invita a un chapuzón imaginario en el mar, donde los niños descubrirán pulpos, peces y ballenas; caracoles y estrellas de mar, veleros, barcos y submarinos.

