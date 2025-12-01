VOTA INFORMADO por $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Culto

    Resurrección

    Resurrección fue estrenada en Berlín en 1895 bajo la dirección de Mahler. El compositor solía escribir programas que ilustraran el significado de su música. Luego se distanció de tal práctica autoral tradicional: la música debía hablar por sí misma, asumió en un sentido propiamente moderno acorde a la bifurcación que su obra inauguró en la forma sinfónica.

    Por 
    Aldo Mascareño, Centro de Estudios Públicos

    Siempre es fascinante advertir cómo la música de Mahler produce tanta compenetración en los públicos. Algunas veces es emocional (gloria y muerte se superponen), otras cognitiva (¿cómo resolverá este pasaje, esta transición?), otras corporal (resuena en texturas distintas). Probablemente sea también una compenetración espacial, como cuando en la sala se escucha música que nadie interpreta, que parece venir del “más allá”; y quizás sea compenetración temporal, como cuando una irrupción —sorpresiva siempre pero anticipable— cambia la marcha del continuum.

    En el extraordinario CEAC, la Orquesta Sinfónica Nacional de Chile, conducida por Ira Levin, el Coro Sinfónico de la Universidad de Chile, bajo dirección de Juan Pablo Villarroel, la mezzo Javiera Barrios y la soprano Camila Romero, interpretaron la Segunda Sinfonía en do menor de Gustav Mahler, Resurrección. Cinco movimientos alrededor de la muerte para un momento memorable de la aún corta vida de la Gran Sala Sinfónica Nacional, destinada a dejar una huella significativa en la vida musical chilena de las próximas décadas.

    Resurrección fue estrenada en Berlín en 1895 bajo la dirección de Mahler. El compositor solía escribir programas que ilustraran el significado de su música. Luego se distanció de tal práctica autoral tradicional: la música debía hablar por sí misma, asumió en un sentido propiamente moderno acorde a la bifurcación que su obra inauguró en la forma sinfónica. En uno de sus últimos programas, Mahler presentaba el primer movimiento como el momento en el lecho de muerte de alguien querido en quien, no obstante, domina la confusión ante la muerte. Viajamos por su juventud en el segundo movimiento; la confusión y la duda ante Dios vuelven en el tercero y parecen resolverse en el cuarto, en una fe recóndita que se intuye tras la (ausencia de) razón. Pero entonces adviene el Apocalipsis con sus trompetas insoslayables, el día del Juicio Final ha llegado —el fin de todo lo vivo y de la posibilidad de sentido. Pero en medio del caos, desde sus vórtices infernales, un coro de seres celestiales anuncia la resurrección: “Y he aquí: no hay tribunal; no hay pecador ni ser humano justo, ni grande ni pequeño; no hay castigo ni recompensa. Un sentimiento de amor omnipotente nos ilumina con un saber y un ser redimidos”.

    Entre capas de sensaciones, la orquesta transmite estos mensajes y muchos más, aquellos emocionales, cognitivos y corporales que trascienden lo explicable y que hacen de la música de Mahler una experiencia subjetiva y a la vez universal. Puede ser que por primera vez tengamos en Chile una espacialidad acústica cercana a la perfección para escuchar a una orquesta sinfónica, especialmente a una megaorquesta como la necesaria para la Segunda Sinfonía; puede ser también que, por primera vez, estemos viendo, desde cualquier posición en la sala, cómo la música no es solo sonido, sino también movimiento al menos tridimensional. Puede ser todo esto, pero si esas condiciones existen, entonces escenario, performance y experiencia deben volverse una unidad, una totalidad, diría Theodor Adorno. Cerca de 15 minutos de aplausos de pie de personas entre alrededor de 13 y 80 años de edad y los universales “bravo” por doquier, solo pueden significar que esa unidad se logró; y seguramente también significan agradecimiento y esperanza de resurrección en tiempos de incertidumbre, sea una resurrección en la inmanencia de nuestras vidas cotidianas o en la trascendencia de lo que nos supera.

    Adorno sostenía que el arte de Mahler imitaba el curso del mundo para hacer aparecer en él súbitamente la disrupción, la protesta y marca del desertor, de aquel que ya sabe que el mundo dejó de ser de su autoría, pero que se resiste a aceptarlo. La marca es personal, radicalmente individual y, muchas veces, amargamente solitaria. Podemos experimentarla como fin y fuente de sentido, pero el mundo seguirá su marcha. Mahler es moderno, posromántico, probablemente posracional. Al parecer, nos compenetramos con su obra porque, a pesar de revelarnos la ausencia de armonía en la estructura del mundo, nos exhibe un sentido de unidad que se puede experimentar en la diferencia y lo inesperado. De otro modo, nadie aplaude 15 minutos de pie.

    Dos funciones es poco para un trabajo de esta envergadura, de Levin, de los músicos y cantantes; poco para una experiencia de conexión trascendente del público con el arte de Mahler. Lo extraordinario es memorable, pero corre el riesgo de volverse mito si son pocos los que acceden. Probablemente el CEAC deba aún aprender a reeditar los momentos irrepetibles que está construyendo, para repartir alegría a más personas. Sin duda habrá nuevas oportunidades para ello.

    Más sobre:CEACOrquesta Sinfónica Nacional de ChileMúsicaMúsica culto

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Aplicación de la PAES Regular se desarrolla con cifra récord de más de 300 mil inscritos

    Black Friday supera las expectativas: alcanza ventas por US$426 millones en sus primeros 3 días

    SSD para PS5: ¿Mejor que comprar la PlayStation 5 Pro?

    La habilidad que podría retrasar el envejecimiento del cerebro, según un estudio

    Plan Nacional de Búsqueda: ministro en visita Álvaro Mesa realiza diligencias por inhumaciones ilegales en Coyahue

    Canal 13 redujo sus pérdidas al tercer trimestre y aumentó sus ingresos publicitarios

    Lo más leído

    1.
    Exfuncionaria de la PDI que quedó parapléjica en el estallido social acusa presunta “omisión ilegal” en su ascenso

    Exfuncionaria de la PDI que quedó parapléjica en el estallido social acusa presunta “omisión ilegal” en su ascenso

    2.
    Justicia condena al Estado a pagar indemnización casi $500 millones a dueños de ex Fuente Alemana por falta de servicio tras estallido

    Justicia condena al Estado a pagar indemnización casi $500 millones a dueños de ex Fuente Alemana por falta de servicio tras estallido

    3.
    Stewart Copeland: “Me disculpo 40 años después por las estupideces que hicimos con The Police en el Festival de Viña 82″

    Stewart Copeland: “Me disculpo 40 años después por las estupideces que hicimos con The Police en el Festival de Viña 82″

    4.
    Tribunal condena a exjefe de la PDI Héctor Espinosa a 17 años de cárcel y al pago de 146 millones de pesos

    Tribunal condena a exjefe de la PDI Héctor Espinosa a 17 años de cárcel y al pago de 146 millones de pesos

    5.
    El fraude interno que denuncia Minera Los Pelambres con más de $8.000 millones en perjuicios

    El fraude interno que denuncia Minera Los Pelambres con más de $8.000 millones en perjuicios

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Infórmate para la segunda vuelta y usa tus beneficios 🗳️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    En qué país podría exiliarse Nicolás Maduro si huye de Venezuela, según analistas

    En qué país podría exiliarse Nicolás Maduro si huye de Venezuela, según analistas

    Anuncian el regreso de la lluvia en la Región Metropolitana: cuándo comienzan las precipitaciones

    Anuncian el regreso de la lluvia en la Región Metropolitana: cuándo comienzan las precipitaciones

    SSD para PS5: ¿Mejor que comprar la PlayStation 5 Pro?

    SSD para PS5: ¿Mejor que comprar la PlayStation 5 Pro?

    Científicos identifican la edad en la que comenzamos a envejecer más rápido

    Científicos identifican la edad en la que comenzamos a envejecer más rápido

    Servicios

    Comienza la Caravana Navideña Coca Cola 2025: revisa las fechas y recorrido por comuna

    Comienza la Caravana Navideña Coca Cola 2025: revisa las fechas y recorrido por comuna

    Comienza el pago del Aguinaldo de Navidad para pensionados: estos son los montos

    Comienza el pago del Aguinaldo de Navidad para pensionados: estos son los montos

    Hasta cuándo duran las ofertas del Black Friday 2025

    Hasta cuándo duran las ofertas del Black Friday 2025

    Aplicación de la PAES Regular se desarrolla con cifra récord de más de 300 mil inscritos
    Chile

    Aplicación de la PAES Regular se desarrolla con cifra récord de más de 300 mil inscritos

    Comienza la Caravana Navideña Coca Cola 2025: revisa las fechas y recorrido por comuna

    Plan Nacional de Búsqueda: ministro en visita Álvaro Mesa realiza diligencias por inhumaciones ilegales en Coyahue

    Black Friday supera las expectativas: alcanza ventas por US$426 millones en sus primeros 3 días
    Negocios

    Black Friday supera las expectativas: alcanza ventas por US$426 millones en sus primeros 3 días

    Canal 13 redujo sus pérdidas al tercer trimestre y aumentó sus ingresos publicitarios

    Factor participación en copas internacionales: el dispar desempeño financiero de Azul Azul, Blanco y Negro y Cruzados

    SSD para PS5: ¿Mejor que comprar la PlayStation 5 Pro?
    Tendencias

    SSD para PS5: ¿Mejor que comprar la PlayStation 5 Pro?

    La habilidad que podría retrasar el envejecimiento del cerebro, según un estudio

    Qué se sabe sobre el juicio por corrupción contra Netanyahu en Israel y su solicitud de indulto

    La increíble historia de las “Cholitas escaladoras” deja huella en foro sobre el deporte inclusivo en Chile
    El Deportivo

    La increíble historia de las “Cholitas escaladoras” deja huella en foro sobre el deporte inclusivo en Chile

    La UC apelará en el tribunal: la justificación del árbitro Cristián Galaz a la polémica amarilla a Fernando Zampedri

    “Hay que recuperar el tiempo perdido”: el dardo de Universidad de Concepción para anunciar la salida de Cristián Muñoz

    Orquesta Filarmónica de Santiago: esto debes saber de los conciertos por la gran celebración de sus 70 años
    Finde

    Orquesta Filarmónica de Santiago: esto debes saber de los conciertos por la gran celebración de sus 70 años

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 29 y 30 de noviembre

    Feria Pulsar celebrará sus 15 años con más de 30 artistas: Javiera Mena, Ana Tijoux, Joe Vasconcellos y De Saloon lideran el cartel

    Fother Muckers hará un concierto centrado exclusivamente en la primera época de The Beatles
    Cultura y entretención

    Fother Muckers hará un concierto centrado exclusivamente en la primera época de The Beatles

    Resurrección

    The Beats: el aclamado grupo homenaje a The Beatles vuelve a Chile con su show más íntimo

    Tragedia en el sudeste asiático: Inundaciones dejan más de 1.100 muertos y obligan al despliegue de militares
    Mundo

    Tragedia en el sudeste asiático: Inundaciones dejan más de 1.100 muertos y obligan al despliegue de militares

    “Podría ser un crimen de guerra”: El inédito escrutinio de legisladores republicanos a ofensiva de Trump en el Caribe

    Pese a lucha contra la inseguridad: Popularidad de presidente de Perú solo llega al 39% a menos de dos meses de asumir

    Bárbara Sepúlveda: “Para una correcta implementación de la ley contra la violencia hacia las mujeres se requiere mucha voluntad política”
    Paula

    Bárbara Sepúlveda: “Para una correcta implementación de la ley contra la violencia hacia las mujeres se requiere mucha voluntad política”

    Trastornos alimentarios: el problema de salud pública que Chile no está enfrentando

    27 historias de amor: la voz íntima de las cuidadoras de Teletón