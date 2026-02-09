SUSCRÍBETE POR $1100
    Revelan la causa de muerte de la actriz Catherine O’Hara

    La actriz falleció el 30 de enero a las 71 años. El sitio web TMZ publicó su certificado de defunción y consignó este lunes 9 las razones de su deceso.

    Por 
    Equipo de Culto
    Revelan la causa de muerte de la actriz Catherine O’Hara AP

    Fue la noticia que pintó de luto el inicio de año en Hollywood y en la industria del espectáculo. Catherine O’Hara, la actriz de 71 años célebre por sus roles en Mi pobre angelito y Beetlejuice, fallecía el pasado 30 de enero en Los Ángeles, California.

    Aunque en las primeras horas y días se especuló con las diversas razones que precipitaron su fallecimiento, sólo este lunes 9 diversos medios de EE.UU. han oficializado la causa del deceso.

    “O’Hara falleció a causa de un coágulo de sangre en los pulmones”, consigna el sitio TMZ, a partir del certificado de defunción que obtuvieron.

    Extraída de People.com

    Luego, el medio experto en exclusivas de celebridades y famosos, profundiza: “La Oficina del Médico Forense del Condado de Los Ángeles reveló el lunes la causa de la muerte de la actriz. La causa inmediata de muerte de O’Hara figura como embolia pulmonar, con cáncer de recto como causa subyacente”.

    La intérprete murió a las pocas horas de la aparición de los síntomas, según el documento.

    Por lo demás, el certificado de defunción dice que fue incinerada y sus restos fueron entregados a su esposo, Robert “Bo” Welch .

    En su palmarés incluye una estrella de los Premios Emmy, fue nominada 10 veces y ganó dos, incluyendo en 2020 por su interpretación cómica como la matriarca Moira Rose en Schitt’s Creek y en 1982 por su trabajo en la cadena SCTV. En 2025, fue nominada dos veces por su interpretación de la ejecutiva de entretenimiento Patty Leigh en The Studio y de la terapeuta Gail en The Last Of Us.

