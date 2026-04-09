Ringo Starr: “Soy un buen baterista, es un don divino”

A pocos días del estreno de su próximo trabajo discográfico, Ringo Starr se muestra más auténtico que nunca. En una reciente charla con Associated Press, el exmiembro de The Beatles repasó los detalles de Long Long Road, su nuevo álbum que verá la luz el 24 de abril de 2026, y dejó claro que su confianza frente a la batería sigue intacta.

Lejos de la falsa modestia, Starr abordó los elogios recibidos por su desempeño en este nuevo LP con una sinceridad refrescante. “Bueno, soy un buen baterista. Es un hecho, no estoy presumiendo ni nada por el estilo. Es un don divino”.

Ringo recordó cómo su formación fue puramente intuitiva, forjada en el estallido musical del Liverpool de finales de los 50. Sin clases de por medio, el baterista se siente afortunado de haber sido parte de una escena donde cientos de bandas daban sus primeros pasos simultáneamente.

Starr aseguró que la canción que da nombre al disco no fue planeada, sino que surgió de un proceso de introspección sobre su propia trayectoria. La temática es una reflexión sobre los cambios y las decisiones de vida. “He dado varios giros a la izquierda, pero también algunos giros a la derecha realmente geniales”, explicó Starr.

El músico confirmó que la canción será lanzada como sencillo y contará con un videoclip oficial.

Starr también aprovechó para elogiar a su eterno compañero, Paul McCartney, tras asistir a su reciente show íntimo en el Fonda Theatre de Los Ángeles. Ringo destacó la energía de los espacios pequeños por encima de los grandes estadios. “La banda estaba junta y rebotaba en las paredes... Te hacía sentir como si fuera un sábado por la noche”.

Con 85 años y una energía envidiable, Starr reveló que su envidiable estado físico no es casualidad. Más allá de su conocido mantra de “Paz y Amor”, el músico añadió un tercer pilar fundamental a su rutina: el brócoli. Según el artista, este vegetal es el ingrediente clave para revertir el envejecimiento.