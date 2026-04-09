SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Culto

    Ringo Starr: “Soy un buen baterista, es un don divino”

    A las puertas de lanzar su nuevo álbum, Long Long Road, el legendario ex-Beatle reflexiona sobre su carrera, su técnica y el secreto detrás de su vitalidad a los 85 años.

    Por 
    Equipo de Culto

    A pocos días del estreno de su próximo trabajo discográfico, Ringo Starr se muestra más auténtico que nunca. En una reciente charla con Associated Press, el exmiembro de The Beatles repasó los detalles de Long Long Road, su nuevo álbum que verá la luz el 24 de abril de 2026, y dejó claro que su confianza frente a la batería sigue intacta.

    Lejos de la falsa modestia, Starr abordó los elogios recibidos por su desempeño en este nuevo LP con una sinceridad refrescante. “Bueno, soy un buen baterista. Es un hecho, no estoy presumiendo ni nada por el estilo. Es un don divino”.

    Ringo recordó cómo su formación fue puramente intuitiva, forjada en el estallido musical del Liverpool de finales de los 50. Sin clases de por medio, el baterista se siente afortunado de haber sido parte de una escena donde cientos de bandas daban sus primeros pasos simultáneamente.

    Starr aseguró que la canción que da nombre al disco no fue planeada, sino que surgió de un proceso de introspección sobre su propia trayectoria. La temática es una reflexión sobre los cambios y las decisiones de vida. “He dado varios giros a la izquierda, pero también algunos giros a la derecha realmente geniales”, explicó Starr.

    El músico confirmó que la canción será lanzada como sencillo y contará con un videoclip oficial.

    Starr también aprovechó para elogiar a su eterno compañero, Paul McCartney, tras asistir a su reciente show íntimo en el Fonda Theatre de Los Ángeles. Ringo destacó la energía de los espacios pequeños por encima de los grandes estadios. “La banda estaba junta y rebotaba en las paredes... Te hacía sentir como si fuera un sábado por la noche”.

    Con 85 años y una energía envidiable, Starr reveló que su envidiable estado físico no es casualidad. Más allá de su conocido mantra de “Paz y Amor”, el músico añadió un tercer pilar fundamental a su rutina: el brócoli. Según el artista, este vegetal es el ingrediente clave para revertir el envejecimiento.

    Más sobre:MúsicaRingo StarrPaul McCartneyThe BeatlesMúsica Culto

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Agresión a Lincolao: Arzola sostiene que el Ejecutivo buscará avanzar “rápidamente” en medidas que sean “eficientes”

    Tras el éxito de Artemis, la NASA se enfrenta a un proyecto de recortes presupuestarios

    Rush vuelve a Chile tras 17 años con presentación en el Estadio Bicentenario de La Florida

    Presidenta de RN pide celeridad en investigación a Camila Flores y sostiene que “nosotros siempre creemos en el principio de inocencia”

    Quién era Michael Patrick, el actor de Game of Thrones que falleció a los 35 años

    Luis Cuello (PC) apunta al gobierno: “Es muy equivocado” mezclar agresión a ministra con la discusión sobre violencia en colegios

    Lo más leído

    1.
    Muere a los 35 años Michael Patrick, actor de Game of Thrones

    Muere a los 35 años Michael Patrick, actor de Game of Thrones

    2.
    Julian Lennon: el largo viaje del hijo de la “Beatlemanía” para perdonar a su padre

    Julian Lennon: el largo viaje del hijo de la “Beatlemanía” para perdonar a su padre

    3.
    Bolonia rinde homenaje a María José Ferrada en la semana de anuncio de los máximos galardones de la literatura infantil

    Bolonia rinde homenaje a María José Ferrada en la semana de anuncio de los máximos galardones de la literatura infantil

    4.
    Un beatle en la pantalla chica: Paul McCartney cerrará la temporada de Saturday Night Live

    Un beatle en la pantalla chica: Paul McCartney cerrará la temporada de Saturday Night Live

    5.
    Manuela Martelli competirá en Cannes 2026 con su segunda película como directora

    Manuela Martelli competirá en Cannes 2026 con su segunda película como directora

    Portada del dia

    Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lo leyó en La Tercera

    Plan Digital + LT Beneficios$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    ¿Regresa la lluvia a la RM? Cuándo y qué sectores de la zona central tendrán precipitaciones

    ¿Regresa la lluvia a la RM? Cuándo y qué sectores de la zona central tendrán precipitaciones

    Meta lanza Muse Spark, su nuevo modelo de inteligencia artificial

    Meta lanza Muse Spark, su nuevo modelo de inteligencia artificial

    El riesgo que corren los astronautas de Artemis II en su viaje a la Luna

    El riesgo que corren los astronautas de Artemis II en su viaje a la Luna

    Cómo hacer la dieta DASH que ayuda a reducir los riesgos de demencia, según un reciente estudio

    Cómo hacer la dieta DASH que ayuda a reducir los riesgos de demencia, según un reciente estudio

    Servicios

    Anuncian 5 comunas de la RM con corte de agua durante este jueves: revisa los sectores y horarios

    Anuncian 5 comunas de la RM con corte de agua durante este jueves: revisa los sectores y horarios

    Temblor hoy, jueves 9 de abril en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, jueves 9 de abril en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Las 10 comunas de la RM con corte de luz programado para este jueves

    Las 10 comunas de la RM con corte de luz programado para este jueves

    Macaya urge a ingreso de ley miscelánea del Ejecutivo la próxima semana: “Tiene que estar aprobado en agosto”
    Chile

    Macaya urge a ingreso de ley miscelánea del Ejecutivo la próxima semana: “Tiene que estar aprobado en agosto”

    Rating del miércoles 8 de abril en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Agresión a Lincolao: Arzola sostiene que el Ejecutivo buscará avanzar “rápidamente” en medidas que sean “eficientes”

    Mas plantea que Codelco debe tener “lineamientos distintos” y acusa problemas de gestión “durante los últimos años”
    Negocios

    Mas plantea que Codelco debe tener “lineamientos distintos” y acusa problemas de gestión “durante los últimos años”

    El debut de Max Sichel en AFP Habitat: “Aún existen oportunidades para mejorar la implementación de la reforma”

    La economía de Estados Unidos, la más grande del mundo, se enfría y crece por debajo de la expectativas

    Quién era Michael Patrick, el actor de Game of Thrones que falleció a los 35 años
    Tendencias

    Quién era Michael Patrick, el actor de Game of Thrones que falleció a los 35 años

    Por qué los estudiantes que hacen deporte tienen más probabilidad de asistir a clases, en comparación a sus compañeros

    El riesgo que corren los astronautas de Artemis II en su viaje a la Luna

    Nicolás Jarry suma su segunda victoria de la temporada y se instala en los cuartos de final del Challenger de Madrid
    El Deportivo

    Nicolás Jarry suma su segunda victoria de la temporada y se instala en los cuartos de final del Challenger de Madrid

    “No había agua en el camarín”: la denuncia del portero de Olimpia tras el triunfo sobre Audax Italiano por la Copa Sudamericana

    “Tenían todo para llevarse la victoria”: en Uruguay critican a Nacional por el agónico empate de Coquimbo

    Review de los Mijia Smart Audio Glasses: audio personal en unos lentes a menos de la mitad de precio que las Ray-Ban Meta
    Tecnología

    Review de los Mijia Smart Audio Glasses: audio personal en unos lentes a menos de la mitad de precio que las Ray-Ban Meta

    Estas son las apps más usadas en la Antártica

    Meta lanza Muse Spark, su nuevo modelo de inteligencia artificial

    Rush vuelve a Chile tras 17 años con presentación en el Estadio Bicentenario de La Florida
    Cultura y entretención

    Rush vuelve a Chile tras 17 años con presentación en el Estadio Bicentenario de La Florida

    Ringo Starr: “Soy un buen baterista, es un don divino”

    Guillermo Francella obtiene el Premio Platino de Honor 2026

    Tras el éxito de Artemis, la NASA se enfrenta a un proyecto de recortes presupuestarios
    Mundo

    Tras el éxito de Artemis, la NASA se enfrenta a un proyecto de recortes presupuestarios

    Milei celebra aprobación de reforma de la Ley de Glaciares para aumentar la actividad minera en los Andes

    Irán advierte que los bombardeos de Israel en Líbano “harán que las negociaciones carezcan de sentido”

    Si el sexo duele, no es normal
    Paula

    Si el sexo duele, no es normal

    Hablemos de amor: perdí mi trabajo soñado, ese que llevaba más de una década deseando

    Caminatas para deshinchar, la nueva tendencia de bienestar