¿Rosalía no se considera abiertamente feminista? La fuerte polémica que desataron sus declaraciones
La cantante ha hablado en una radio española y ha dicho que no se considera "dentro de un ismo", lo que ha provocado reacciones polarizadas en torno a su figura.
La cantante Rosalía está en el centro del debate. Hace unos días, el programa Radio 3 Extra le hizo una pregunta que despertó desde cuestionamientos hasta apoyo incondicional, a propósito del perfil de su último disco, Lux, aparecido en noviembre.
“También hay cierta reivindicación de la figura de la mujer, dentro de las religiones, especialmente en el cristianismo y el catolicismo, que tiene un papel menos predominante respecto al hombre. Me da la sensación de que hay una reivindicación de mujeres fuertes, que desafiaron. De un cierto feminismo, aunque no podamos llamarlo así porque no era concepto creado como tal. ¿Tú lo ves así?”, le dijo la conductora.
La artista soltó de vuelta: “Me rodeo de ideas feministas. No me considero moralmente lo suficientemente perfecta como para considerarme dentro de un ismo, pero sí, me inspiran y me rodeo de ideas feministas”.
Para muchos usuarios de redes sociales, sus palabras evitaron un posicionamiento fuerte y claro frente al feminismo y a la lucha actual contra el machismo. O sea, no abrazaron de forma rotunda las expresiones que supuestamente ha encarnado la figura y los temas de la catalana en los últimos años. Muchos en Internet reclamaron que Rosalía no era capaz de comprometerse con uno de los movimientos más relevantes para la sociedad en las décadas recientes.
El clip del momento, colgado por Radio Nacional en X, supera los seis millones de visitas. “No somos conscientes de la recesión tan grande que estamos viviendo”, considera un tuitero. “¿Dónde quedó la Rosalía que tuiteaba fuck Vox?, dice otro. “A mí se me está cayendo esta tía, no se moja con absolutamente nada, siempre con medias tintas para no perder público…”, apunta otro. “No, si a ella le encantan los ‘ismos’: rentismo, capitalismo, protagonismo…”, incide un tercero.
La seguidilla de críticas continúa, con la misma intensidad que exhiben las personas que defienden a la cantante catalana, de quien dicen que se toma el feminismo mucho más en serio que la mayoría de los que la atacan.
De hecho, la polémica ha desatado encendidas columnas en algunos medios de comunicación. “Las medias tintas feministas de Rosalía”, ha titulado El País. “¿Por qué Rosalía no se considera feminista?”, se preguntó por su cuenta el medio El Español.
Desde esta última vitrina aclararon que Rosalía jamás se ha mostrado abiertamente feminista. “Si bien es cierto que con su obra ha demostrado ser afín a determinadas ideas, como ella misma esgrime en su respuesta en la entrevista en cuestión, jamás ha expresado de forma abierta que se alinee de manera activa con este movimiento”, resaltó El Español.
Por lo mismo, muchos usuarios han salido también a defenderla y han recalcado que la ambigüedad es más bien lo que define su persona. El cambio de piel, el explorar legítimamente distintas opciones. Nunca aferrarse a algún movimiento en particular.
Ya lo decía ella misma en los versos de su canción Saoko: “Yo soy muy mía, yo me transformo. Una mariposa, yo me transformo...”.
