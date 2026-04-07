Roser Fort será reconocida como Mujer Destacada en la edición 2026 de Femcine

Este año el Festival Cine de Mujeres (Femcine) se celebrará entre el 5 y el 10 de mayo. Y este martes compartió su primer gran anuncio: Roser Fort, la destacada gestora cultural, será distinguida como Mujer Destacada en la ceremonia que se celebrará el martes 5 de mayo en la Cineteca Nacional.

Este galardón, concedido anualmente por el certamen, tiene como objetivo relevar la trayectoria de mujeres que han contribuido de manera significativa al desarrollo y fortalecimiento del panorama audiovisual y cultural en Chile.

Foto: Valentina Peña Caroca

En este caso el reconocimiento recae en la directora del Centro Arte Alameda, “por sus más de 30 años de labor dedicada a la difusión del cine independiente y por su compromiso con la generación de espacios culturales abiertos, diversos y comunitarios”.

“Agradezco este premio entregado por mis pares, las mujeres. Son más de 30 años dedicados a trabajar en gestión cultural y cine, que entiendo que es una herramienta fundamental para que las personas empaticen con el mundo en que vivimos, pues sólo así podemos generar cambios contundentes en nuestra sociedad. En este camino, por supuesto, no he avanzado sola. En Centro Arte Alameda me acompaña un equipo entusiasta y apasionado. Recibo este premio de la mano de esas voluntades”, indicó Fort.

“En tiempos complejos y en momentos tranquilos, el cine y las artes deben estar presentes, porque apelan a cada espectador con discusiones urgentes y una necesaria reflexión. La gestión cultural moviliza y sigue adelante por el interés genuino de comunidades, quienes hacen suyas las butacas en las que tantas veces nos hemos reunido”, agregó.

Formada como profesora de Educación Física​​, rol que ejerció durante 14 años, Roser Fort inició su carrera en el mundo de la cultura como relacionadora pública de las editoriales Hachette y Dolmen, y posteriormente ocupó el mismo cargo en el canal ARTV. Desde 2021, después de que la sede original fuera incendiada en el contexto del estallido social, el Centro Arte Alameda funciona en el Centro de Extensión del Instituto Nacional (CEINA).

La 16° edición del Festival Cine de Mujeres se desarrollará en seis espacios de Santiago: Cineteca Nacional, Sala K (U. Mayor), Sala Cine UC, CCC Centro de Cine y Creación, Sala de Cine de Ñuñoa y Centro Cultural de España. Su programación se detallará en las próximas semanas.