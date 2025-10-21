Rubio presenta “Nuestra Canción”, una oda al amor que llega tras su sesión en Tiny Desk

“Saltar al vacío contigo se siente bien. El miedo a lo desconocido se va”, canta Rubio en su canción más romántica hasta la fecha. Tras el estreno de “Voy creciendo”, primer adelanto de su próximo álbum EPV1OJ, la artista chilena continúa explorando nuevas formas de expresar la vulnerabilidad con “Nuestra Canción”, pieza donde el amor, la ternura y la ilusión se funden en un sonido acústico y cálido.

“Es una declaración de amor hecha con el corazón abierto y desde un lugar muy inocente, sin intelectualizaciones, muy sencilla. Su sonoridad me encanta: es mega country, pero con elementos modernos en los coros. Me gusta mucho la energía que tiene y el hecho de que muestra algo nuevo de Rubio", asegura Francisca Straube sobre el track producido junto a Pablo Stipicic.

“Nuestra Canción” llega acompañada de un videoclip que refleja la sencillez y cercanía del estreno. Dirigido por Agrio, el clip muestra un amor vivido en la cotidianeidad: encuentros dentro de un auto, la emoción de los primeros momentos compartidos y las pequeñas complicaciones que, de algún modo, enriquecen cada experiencia. Fran explica que quisieron capturar “un encuentro muy cotidiano, muy sencillo”, pero con un toque especial y mágico: en la historia, los personajes ven un ovni, transformando un día cualquiera en algo único y sumamente especial.

Tras su aplaudido paso por las sesiones Tiny Desk, Rubio vive un momento clave: “Me siento mucho más confiada conmigo misma… lo siento en mi voz, en mi manera de expresarme. Es un antes y un después, tanto en lo personal como en lo profesional”, comenta sobre su llegada a la plataforma de NPR, experiencia que también le permitió conectar con nuevas audiencias y que ha tenido una respuesta muy positiva. “Hay gente de todos lados, incluso de Chile, que recién está descubriendo Rubio y eso me pone muy contenta”.

Mientras se prepara para una intensa agenda de conciertos y festivales en distintos lugares del continente —que incluye una presentación en MFEST, junto a Ela Minus y Chicarica, y un show Lollapalooza Chile 2026—, Rubio continúa dando forma a los siguientes lanzamientos que anticiparán su cuarto álbum de estudio, un trabajo que promete expandir su universo sonoro y que, sin duda, consolidará la etapa más personal y luminosa de uno de los proyectos musicales más innovadores y especiales de la música chilena.

