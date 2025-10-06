Rush vuelve a la vida con gira de reunión y nueva baterista

Tras la muerte el 7 de enero de 2020 del reputado baterista Neil Peart, el posible retorno de Rush parecía una quimera. Una hazaña casi imposible. Los miembros restantes, Geddy Lee y Alex Lifeson, se recluyeron en sus proyectos y no había grandes novedades en torno a una posible resurrección, salvo iniciativas discográficas que tenían con vida al trío.

Hasta hoy. Este lunes 6 de octubre se anunció que la agrupación volverá sobre el planeta luego de su última presentación el 1 de agosto de 2015. En lo concreto, la resurrección se materializará a mediados de 2026 con múltiples conciertos en siete ciudades de Canadá, Estados Unidos y México, a partir del 7 de junio de 2026 en el Kia Forum de Los Ángeles, California.

El hito es particularmente conmovedor y significativo: el último concierto de Rush fue en ese mismo recinto.

En estos conciertos especiales, la banda tocará dos sets cada noche. Cada recital presentará una selección única de canciones y los canadienses crearán el repertorio de cada noche con un catálogo de 35 canciones, incluyendo sus grandes éxitos y las favoritas de los fans.

La gira, denominada Fifty Something, se describe como una “celebración de la música de Rush, su legado y la vida del fallecido baterista y letrista Neil Peart”.

La batería de la banda estará a cargo de Anika Nilles, una premiada compositora y productora alemana que anteriormente estuvo de gira con Jeff Beck -cerca de 60 espectáculos- y ha lanzado cuatro álbumes en solitario. La artista estuvo a Chile hace un par de semanas -en agosto- para una clínica de batería en Providencia.

La viuda de Peart, Carrie Nuttall-Peart, y su hija, Olivia, han dado su aprobación y apoyo a la gira Fifty Something, según cita Variety. Ambos familiares declararon conjuntamente en un comunicado de prensa: “Estamos encantados de apoyar la gira Fifty Something, celebrando a una banda cuya música ha impactado e inspirado a los fans durante generaciones, y honrando el extraordinario legado de Neil como baterista y letrista. … Al comenzar esta nueva etapa, la banda promete ser inolvidable. Nos entusiasma ver cómo se desarrolla su nueva visión y escuchar esta legendaria música en vivo una vez más".

FILE PHOTO - Rush drummer Neil Peart performs during a sold-out show at the MGM Grand Garden Arena in Las Vegas

Lee dijo lo siguiente en un comunicado de prensa, según presenta el mismo medio: “Han pasado más de 10 años desde que Alex y yo interpretamos la música de Rush junto a nuestro compañero de banda y amigo fallecido, Neil. Toda una vida de canciones en las que pusimos todo nuestro corazón y alma al escribirlas, grabarlas y tocarlas juntos en el escenario. Y así, después de todo lo que ha pasado desde ese último concierto, Alex y yo hemos hecho un profundo examen de conciencia y hemos llegado a la decisión de que lo extrañamos muchísimo, y que es hora de celebrar los 50 y tantos años de música de Rush. Así que en 2026 mi mejor amigo Lerxst (también conocido como Alex Lifeson) y yo vamos a salir de gira una vez más para rendir homenaje a nuestro pasado y a Neil interpretando una amplia selección de canciones de Rush en un puñado de ciudades. No es una tarea fácil, porque como todos sabemos, Neil era irremplazable”.

“Sin embargo, la vida está llena de sorpresas”, continuó Lee, “y nos han presentado a otra persona extraordinaria; una baterista y música increíble que añade un nuevo capítulo a nuestra historia mientras continúa su fascinante trayectoria musical. Se llama Anika Nilles, y estamos encantados de presentarla a nuestros fieles y dedicados fans de Rush, quienes, sabemos, le darán todas las oportunidades para estar a la altura de ese papel casi imposible. Antes de subir al escenario, también esperamos incorporar a uno o dos músicos más para ampliar un poco nuestro sonido y liberar a Alex y a mí para que podamos mostrar algunos de nuestros nuevos y elegantes pasos de baile. … Lerxst, Anika y yo, junto con muchos de los miembros de nuestro equipo de toda la vida, hemos estado trabajando arduamente ensayando y diseñando el tipo de espectáculo de Rush que se han acostumbrado a esperar de nosotros. Esperamos de corazón que nos acompañen y nos ayuden a celebrar nuestra historia juntos”.