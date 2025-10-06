SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Culto

Rush vuelve a la vida con gira de reunión y nueva baterista

Geddy Lee y Alex Lifeson retomarán funciones con un tour en 2026 que pasará por Estados Unidos, Canadá y México. Para el puesto del fallecido Neil Peart contactaron a una reputada instrumentista alemana, Anika Nilles, quien estuvo en Chile hace un par de semanas.

Por 
Equipo de Culto
Rush vuelve a la vida con gira de reunión y nueva baterista

Tras la muerte el 7 de enero de 2020 del reputado baterista Neil Peart, el posible retorno de Rush parecía una quimera. Una hazaña casi imposible. Los miembros restantes, Geddy Lee y Alex Lifeson, se recluyeron en sus proyectos y no había grandes novedades en torno a una posible resurrección, salvo iniciativas discográficas que tenían con vida al trío.

Hasta hoy. Este lunes 6 de octubre se anunció que la agrupación volverá sobre el planeta luego de su última presentación el 1 de agosto de 2015. En lo concreto, la resurrección se materializará a mediados de 2026 con múltiples conciertos en siete ciudades de Canadá, Estados Unidos y México, a partir del 7 de junio de 2026 en el Kia Forum de Los Ángeles, California.

El hito es particularmente conmovedor y significativo: el último concierto de Rush fue en ese mismo recinto.

En estos conciertos especiales, la banda tocará dos sets cada noche. Cada recital presentará una selección única de canciones y los canadienses crearán el repertorio de cada noche con un catálogo de 35 canciones, incluyendo sus grandes éxitos y las favoritas de los fans.

La gira, denominada Fifty Something, se describe como una “celebración de la música de Rush, su legado y la vida del fallecido baterista y letrista Neil Peart”.

La batería de la banda estará a cargo de Anika Nilles, una premiada compositora y productora alemana que anteriormente estuvo de gira con Jeff Beck -cerca de 60 espectáculos- y ha lanzado cuatro álbumes en solitario. La artista estuvo a Chile hace un par de semanas -en agosto- para una clínica de batería en Providencia.

La viuda de Peart, Carrie Nuttall-Peart, y su hija, Olivia, han dado su aprobación y apoyo a la gira Fifty Something, según cita Variety. Ambos familiares declararon conjuntamente en un comunicado de prensa: “Estamos encantados de apoyar la gira Fifty Something, celebrando a una banda cuya música ha impactado e inspirado a los fans durante generaciones, y honrando el extraordinario legado de Neil como baterista y letrista. … Al comenzar esta nueva etapa, la banda promete ser inolvidable. Nos entusiasma ver cómo se desarrolla su nueva visión y escuchar esta legendaria música en vivo una vez más".

FILE PHOTO - Rush drummer Neil Peart performs during a sold-out show at the MGM Grand Garden Arena in Las Vegas

Lee dijo lo siguiente en un comunicado de prensa, según presenta el mismo medio: “Han pasado más de 10 años desde que Alex y yo interpretamos la música de Rush junto a nuestro compañero de banda y amigo fallecido, Neil. Toda una vida de canciones en las que pusimos todo nuestro corazón y alma al escribirlas, grabarlas y tocarlas juntos en el escenario. Y así, después de todo lo que ha pasado desde ese último concierto, Alex y yo hemos hecho un profundo examen de conciencia y hemos llegado a la decisión de que lo extrañamos muchísimo, y que es hora de celebrar los 50 y tantos años de música de Rush. Así que en 2026 mi mejor amigo Lerxst (también conocido como Alex Lifeson) y yo vamos a salir de gira una vez más para rendir homenaje a nuestro pasado y a Neil interpretando una amplia selección de canciones de Rush en un puñado de ciudades. No es una tarea fácil, porque como todos sabemos, Neil era irremplazable”.

“Sin embargo, la vida está llena de sorpresas”, continuó Lee, “y nos han presentado a otra persona extraordinaria; una baterista y música increíble que añade un nuevo capítulo a nuestra historia mientras continúa su fascinante trayectoria musical. Se llama Anika Nilles, y estamos encantados de presentarla a nuestros fieles y dedicados fans de Rush, quienes, sabemos, le darán todas las oportunidades para estar a la altura de ese papel casi imposible. Antes de subir al escenario, también esperamos incorporar a uno o dos músicos más para ampliar un poco nuestro sonido y liberar a Alex y a mí para que podamos mostrar algunos de nuestros nuevos y elegantes pasos de baile.  … Lerxst, Anika y yo, junto con muchos de los miembros de nuestro equipo de toda la vida, hemos estado trabajando arduamente ensayando y diseñando el tipo de espectáculo de Rush que se han acostumbrado a esperar de nosotros. Esperamos de corazón que nos acompañen y nos ayuden a celebrar nuestra historia juntos”.

Más sobre:RushNeil PeartGeddy LeeAlex LifesonAnika NillesMúsicaMúsica culto

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

De “decepcionante y mediocre” a “cumple con creces”: la crítica se enfrenta y divide ante el nuevo disco de Taylor Swift

Lula pide a Trump en una llamada telefónica que retire los aranceles y las sanciones a funcionarios brasileños

Encuentran cadáver de un hombre en relleno sanitario de Copiapó

Fiscal Orellana e inicio del juicio contra Héctor Espinosa: “La fiscalía tiene antecedentes, tiene pruebas suficientes”

“Vago y deficiente entendimiento de los problemas”: La dura auditoría a Transelec por el apagón del 25F

Qué son las células T, el importante descubrimiento para la salud que ganó el Premio Nobel de Medicina

Lo más leído

1.
Montes acusa que “mano derecha” del dueño de toma de San Antonio está en el comando de Jara

Montes acusa que “mano derecha” del dueño de toma de San Antonio está en el comando de Jara

2.
Cadem: Jara aumenta distancia con Kast en intención de voto en primera vuelta presidencial

Cadem: Jara aumenta distancia con Kast en intención de voto en primera vuelta presidencial

3.
Prensa egipcia apuntó a los responsables de quedar fuera de los octavos de final pese a la victoria sobre Chile

Prensa egipcia apuntó a los responsables de quedar fuera de los octavos de final pese a la victoria sobre Chile

4.
Coordinan labores para rescatar a mil personas atrapadas en las laderas del Monte Everest tras tormenta de nieve

Coordinan labores para rescatar a mil personas atrapadas en las laderas del Monte Everest tras tormenta de nieve

5.
DT de Le Havre se lanza contra Damián Pizarro en Francia: “Tiene un perfil muy diferente al que buscamos”

DT de Le Havre se lanza contra Damián Pizarro en Francia: “Tiene un perfil muy diferente al que buscamos”

Portada del dia

⚡ Cyber LT: participa por un viaje a Buenos Aires ✈️

Plan digital +LT Beneficios$1.200/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Review del iPhone 17 Pro: ¿Vale la pena? Probamos su cámara, rendimiento y batería

Review del iPhone 17 Pro: ¿Vale la pena? Probamos su cámara, rendimiento y batería

Mira acá el Tiny Desk completo de 31 Minutos

Mira acá el Tiny Desk completo de 31 Minutos

Guía de tecnología con descuentos por Cyber Monday 2025

Guía de tecnología con descuentos por Cyber Monday 2025

Las 8 rutinas “no negociables” de un cardiólogo de 95 años para aumentar la longevidad

Las 8 rutinas “no negociables” de un cardiólogo de 95 años para aumentar la longevidad

Servicios

Esta semana comienzan las postulaciones al Subsidio de arriendo: revisa los requisitos

Esta semana comienzan las postulaciones al Subsidio de arriendo: revisa los requisitos

A qué hora y dónde ver a Colo Colo vs. Sao Paulo por la Copa Libertadores Femenina

A qué hora y dónde ver a Colo Colo vs. Sao Paulo por la Copa Libertadores Femenina

Rating del domingo 5 de octubre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

Rating del domingo 5 de octubre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

Esta semana comienzan las postulaciones al Subsidio de arriendo: revisa los requisitos
Chile

Esta semana comienzan las postulaciones al Subsidio de arriendo: revisa los requisitos

Encuentran cadáver de un hombre en relleno sanitario de Copiapó

Fiscal Orellana e inicio del juicio contra Héctor Espinosa: “La fiscalía tiene antecedentes, tiene pruebas suficientes”

“Vago y deficiente entendimiento de los problemas”: La dura auditoría a Transelec por el apagón del 25F
Negocios

“Vago y deficiente entendimiento de los problemas”: La dura auditoría a Transelec por el apagón del 25F

¿Recuerda al buscador de tesoro de Juan Fernández? Persevera en su intento y tribunal le da la razón

Cobre extiende su alza y está cerca de alcanzar un máximo histórico

Qué son las células T, el importante descubrimiento para la salud que ganó el Premio Nobel de Medicina
Tendencias

Qué son las células T, el importante descubrimiento para la salud que ganó el Premio Nobel de Medicina

Por qué Gisèle Pelicot, la mujer drogada y abusada por su exesposo y más de 50 hombres, volvió a tribunales

Cómo China obtiene petróleo de Irán en secreto y evita las sanciones de EEUU, según reportes

Dónde y a qué hora ver a U. Católica vs. Ñublense por la Liga de Primera
El Deportivo

Dónde y a qué hora ver a U. Católica vs. Ñublense por la Liga de Primera

Dónde y a qué hora ver a Ucrania vs. España en el Mundial Sub 20

El cheque que cobra Christian Garin tras su título en el Challenger de Antofagasta

Actividades gratuitas de arte, ciencia, cine, música, teatro y más: el programa del Festival Cultural de Vitacura 2025
Finde

Actividades gratuitas de arte, ciencia, cine, música, teatro y más: el programa del Festival Cultural de Vitacura 2025

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 4 y 5 de octubre

Más de 40 expositores de arte y diseño, talleres y música en vivo: así será la nueva edición de Plaza Pública

De “decepcionante y mediocre” a “cumple con creces”: la crítica se enfrenta y divide ante el nuevo disco de Taylor Swift
Cultura y entretención

De “decepcionante y mediocre” a “cumple con creces”: la crítica se enfrenta y divide ante el nuevo disco de Taylor Swift

Rush vuelve a la vida con gira de reunión y nueva baterista

Teatro Zoco estrena “La verdad”, de Florian Zeller

Lula pide a Trump en una llamada telefónica que retire los aranceles y las sanciones a funcionarios brasileños
Mundo

Lula pide a Trump en una llamada telefónica que retire los aranceles y las sanciones a funcionarios brasileños

Israel deporta a 171 activistas más de la flotilla, incluida Greta Thunberg

Incidentes con drones gatillan preocupación en los países de la OTAN

Albina Choque Challapa: La imparable
Paula

Albina Choque Challapa: La imparable

Prematurez al alza: una alarma en medio de la crisis de natalidad en Chile

De ser “adoptada” a contribuir a las comunidades: el impacto de ser vista en la infancia