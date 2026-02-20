SUSCRÍBETE
    Culto

    Sin Bandera inicia nueva etapa con Escenas su séptimo álbum de estudio

    El dúo formado por Leonel García y Noel Schajris presenta un disco de 10 canciones producido en Nashville, cuyo focus track es “Nunca”, una balada sobre el primer corazón roto.

    Por 
    Equipo de Culto

    El dúo romántico Sin Bandera acaba de lanzar Escenas, su séptimo álbum de estudio.

    Inspirado en esos momentos y experiencias que marcan la vida de una persona —y que terminan definiéndola—, el disco propone un recorrido emocional narrado desde la sensibilidad única de Leonel García y Noel Schajris. Cada canción funciona como una postal íntima que conecta con el amor, la pérdida, la transformación y la memoria.

    Compuesto por 10 canciones, el álbum fue producido por Áureo Baqueiro y Daniel “Vago” Galindo, y grabado en Nashville junto a músicos de renombre como Aaron Sterling (John Mayer, Taylor Swift, Harry Styles), Mark Hill (Keith Urban, Kelly Clarkson, Carrie Underwood), Todd Lombardo (Kacey Musgraves), Justin Ostrander (Luke Bryan, Josh Groban, Steven Tyler) y Alex Wright (Lady A, Kelsea Ballerini, Kane Brown). La producción vocal contó además con la vasta experiencia de Leonel y Noel, quienes imprimieron su sello característico a cada interpretación.

    El focus track del álbum es Nunca, una canción que retrata el momento en que a uno le rompen el corazón por primera vez. Con una melodía luminosa que contrasta con la tristeza de su letra, el tema explora ese quiebre interno que, aunque doloroso, abre paso a una nueva versión de uno mismo. Se trata del segundo sencillo del disco.

    Previamente, el dúo presentó ¿Qué Culpa Tiene Ella?, primera escena que se desprende de este trabajo, cuyo videoclip fue estrenado el 16 de enero.

    Ganadores de dos Latin GRAMMY® por Mejor Álbum Vocal Pop —por Sin Bandera y De Viaje— y nominados en múltiples ocasiones tanto al Latin GRAMMY® como al GRAMMY®, el dúo ha construido una trayectoria sólida que incluye más de 12 mil millones de reproducciones en plataformas digitales y millones de visualizaciones en YouTube. Con 15 presentaciones en el Auditorio Nacional y cinco en la Arena CDMX, entre otros grandes escenarios, Sin Bandera continúa siendo el soundtrack emocional de millones de personas en toda la región.

    COMENTARIOS

