Culto

The Chemical Brothers regresa a Chile luego de 10 años

El dúo británico se presentará el viernes 13 de febrero en el Espacio Riesco, a las 21.00 horas. Entradas a la venta desde el 1 de octubre a través de PuntoTicket.

Equipo de Culto
The Chemical Brothers regresa a Chile luego de 10 años

Tras una década de espera, el legendario dúo británico The Chemical Brothers regresará a Chile por tercera vez. La cita será el viernes 13 de febrero a las 21:00 horas en Espacio Riesco, donde presentarán un DJ Set cargado de energía, con el que harán vibrar al público chileno en un espectáculo que combina sus grandes éxitos con las propuestas más frescas de su carrera.  Entradas a la venta desde el 1 de octubre a través de PuntoTicket.

Con más de 30 años de trayectoria, The Chemical Brothers integrado por Tom Rowlands y Ed Simons es considerado uno de los pioneros de la música electrónica. Su estilo ha sido catalogado como único, donde mezclan beats explosivos, visuales hipnóticas y una puesta en escena innovadora, factores que  han  consolidado al dúo como referente indiscutido del género a nivel mundial.

Su regreso a Chile marca la tercera presentación en nuestro país, siendo la última en 2015 en el Festival Sonar, ocasión en la que dejaron una huella imborrable en miles de fanáticos. Ahora, prometen revivir clásicos inolvidables como Hey Boy Hey Girl, Block Rockin’ Beats y Galvanize, junto con nuevas creaciones que transportarán a los asistentes a un viaje sonoro inigualable.

