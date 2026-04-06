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    Culto

    The Strokes vuelve a la vida con su primer disco en seis años

    La banda no publicaba un trabajo discográfico desde el lejano 2020. Su nuevo título saldrá a mediados de año, mientras la agrupación se presenta en festivales durante estos días.

    Por 
    Equipo de Culto
    The Strokes vuelve a la vida con su primer disco en seis años

    The new abnormal (2020) fue la última entrega de los estadounidenses The Strokes, en el lejaño año de la pandemia, cuando la vida y el planeta eran otros. Ha pasado mucho tiempo y el conjunto que definió el rock del siglo XXI, con su sonido retro y su estética vintage, se alista para presentar novedades.

    Este lunes 6 de abril, han anunciado su primer título en seis años. Se titula Reality awaits, el que incluso tiene fecha de publicación: este verano boreal, según lo anunciaron los propios músicos.

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    No hay mucho más contenido al respecto, ya que la agrupación compartió un video teaser que parece un anuncio de revista de 1981 que de pronto cobra vida, con un fragmento de música que eventualmente podría pertenecer a su flamante trabajo, su séptima producción de estudio.

    Para este año el quinteto prepara una serie de presentaciones en festivales musicales de todo el mundo, donde podría presentar algunas canciones, comenzando este fin de semana del 11 de abril en el festival Coachella en California.

    El anuncio del nuevo disco se hace luego de que la banda se presentó el último fin de semana en San Francisco. Un concierto bastante íntimo, en el que Julian Casablancas y los suyos desplegaron un setlist de 17 canciones.

    Más sobre:The StrokesCoachellaSan FranciscoJulian CasablancasReality awaitsMúsicaMúsica culto

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