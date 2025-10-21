Tronic publica su nuevo disco Traspaso Generacional

Basada en una propuesta cálida y natural, Tronic nos presenta su nuevo disco de estudio, Traspaso Generacional, disponible desde el viernes 17 de octubre en todas las plataformas digitales.

El álbum que cuenta con 17 canciones, incluye los singles “Nueva vida”, “Todos a saltar” y “Welcome to the world” y se destaca por un concepto sonoro análogo, donde en plena era digital, la banda se atrevió a usar amplificadores análogos. “Nuestra intención era lograr la máxima definición en las voces, las guitarras, el bajo y los sintetizadores, para que la música se escuche como si estuviéramos tocando en el mismo lugar en que se encuentra el oyente”, comentan sus integrantes sobre su desarrollo.

Los temas surgieron intermitentemente durante los últimos cuatro años y en medio de la actividad de los aniversarios de Ke patine la risa (2003) y Evoluciona (2005), una intensidad que se tradujo, según cuentan, en que el presente álbum “tenga un tinte y un ritmo musical bastante variado entre canción y canción, sumado a que su realización se llevó a cabo entre Chile y México”.

Y es que la banda se caracteriza por la autoproducción en sus procesos, cuyos discos son grabados por ellos mismos, para encargar la edición, mezcla y producción a Gustavo Labrín, quien además es voz y guitarra. “Somos una banda consecuente e independiente, que hace los discos en casa para alimentar de canciones nuevas a nuestros incondicionales seguidores”, pronuncian.

Entre lo próximo, Tronic se prepara con una gira por el país celebrando este hito, con fechas ya confirmadas para noviembre en Antofagasta, Iquique y Calama. “Tener una banda con amigos; tocar y cantar canciones propias; poder hacer giras mostrando nuestro trabajo; viajar por el país y también cruzar las fronteras, es una de nuestras permanentes motivaciones”, finalizan.