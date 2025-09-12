Twenty One Pilots lanza “Breach” su nuevo disco
Lo nuevo del afamado dúo norteamericano llega junto al videoclip de City Walls.
El dúo Twenty One Pilots lanza su esperado nuevo álbum Breach a través de Atlantic Records. El lanzamiento llega a un año de Clancy, lanzado en 2024.
Junto con el álbum, la banda compartió el video clip de la primera canción de este trabajo, City Walls, dirigido por Jensen Noen y que retoma el final de Paladin Strait (también dirigido por Noen) y culmina en una batalla que duró diez años en su creación.
Breach incluye los singles ya lanzados Drum Show y The Contract, que fue el mejor debut en la carrera de la banda, llegando al N°1 en radios alternativas, y recibiendo unanominación en la categoría Mejor Canción de Rock en los MTV VMA de 2025. Mientras tanto, Drum Show fue considerado el Hottest Record en Radio 1 de la BBC tras su lanzamiento.
Durante ese tiempo, Twenty One Pilots estuvieron de gira con entradas agotadas en estadios de todo el mundo, acumularon miles de millones de reproducciones y se convirtieron en uno de los 18 artistas del planeta con múltiples certificaciones de diamante de la RIAA.
Escucha Breach de Twenty One Pilots a continuación
