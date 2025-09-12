Twenty One Pilots lanza “Breach” su nuevo disco

El dúo Twenty One Pilots lanza su esperado nuevo álbum Breach a través de Atlantic Records. El lanzamiento llega a un año de Clancy, lanzado en 2024.

Junto con el álbum, la banda compartió el video clip de la primera canción de este trabajo, City Walls, dirigido por Jensen Noen y que retoma el final de Paladin Strait (también dirigido por Noen) y culmina en una batalla que duró diez años en su creación.

Breach incluye los singles ya lanzados Drum Show y The Contract, que fue el mejor debut en la carrera de la banda, llegando al N°1 en radios alternativas, y recibiendo unanominación en la categoría Mejor Canción de Rock en los MTV VMA de 2025. Mientras tanto, Drum Show fue considerado el Hottest Record en Radio 1 de la BBC tras su lanzamiento.

Durante ese tiempo, Twenty One Pilots estuvieron de gira con entradas agotadas en estadios de todo el mundo, acumularon miles de millones de reproducciones y se convirtieron en uno de los 18 artistas del planeta con múltiples certificaciones de diamante de la RIAA.

Escucha Breach de Twenty One Pilots a continuación