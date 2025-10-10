Un encuentro de leyendas: escucha la canción que reúne a Charly García y Sting

Charly García vuelve a los lanzamientos discográficos en una esperada colaboración con Sting. Se trata de In the city, una canción que en rigor, es una reversión del tema In The City That Never Sleeps, que el músico argentino publicó en su álbum Kill Gil (2010).

Aunque la voz de Charly se escucha cavernosa, en el videoclip, ya disponible en las plataformas, se le ve tocando el piano eléctrico Rhodes. Por otro lado, en un universo paralelo en Nueva York, Sting canta su parte.

El arreglo de la canción destaca precisamente al piano eléctrico, el bajo y la batería, mientras que las guitarras (de Dominic Miller, el guitarrista de Sting) aportan texturas. Ambos músicos conviven en sus universos, pero empalman sin problemas.

Charly García y Sting

Aunque se conocen desde 1988, la colaboración se gestó durante la última presentación de Sting en la Argentina, en febrero pasado (la misma gira que lo trajo a Chile en ese mes). Esa noche, Charly llegó a los camarines del Movistar Arena local invitado por el mánager de inglés, Martín Kierszenbaum, y del guitarrista Dominic Miller, ambos vinculados con el país trasandino.

“Todavía no caigo de la emoción de que un artista de la talla de Sting, al que siempre tuve presente en mi vida, participó con tanta buena onda y predisposición. Al ver el video o escuchar la canción con amigos no deja de sorprenderme. Espero que la gente lo disfrute como nosotros disfrutamos haciéndolo”, dijo García a Rolling Stone en español.

Ambos conversaron y la idea quedó flotando. Las grabaciones de los argentinos, Charly al piano y otros instrumentos, y Diego López de Arcaute a la batería se hicieron en el estudio Happy Together Music & Unísono. Por su lado, Dominic Miller y Sting trabajaron en Permanent Waves Studios.

La mezcla estuvo a cargo del argentino Matías Sznaider, el mismo que trabajó con Charly en su último disco, La lógica del escorpión (2024), mientras que el trabajo de masterización fue realizado por Ted Jensen, en Sterling Sound.

Escucha In the city a continuación