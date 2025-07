Un hito cultural para el centro de Santiago que tardó 10 años: así es la primera Sala Sinfónica de Chile

La apoteósica Novena Sinfonía , Coral, de Ludwig van Beethoven, compuesta entre 1822 y 1824. le dará el puntapié inicial a la nueva joya de las salas de conciertos en Chile. Se trata de la Gran Sala Sinfónica Nacional, del Centro de Extensión Artística y Cultural de la Universidad de Chile (CEAC), ubicada en el nuevo complejo VM20 (Vicuña Mackenna 20) de la tradicional casa de estudios laica.

Se trata de un moderno recinto de 33 mil metros cuadrados con capacidad para 1.200 butacas (poco menos de la capacidad del Teatro Municipal de Santiago, que tiene 1.500), y es la primera construida especialmente para la Orquesta Sinfónica Nacional de Chile. Está diseñada en formato inmersivo 360°, lo cual permite a los espectadores ver a los músicos y coro desde cualquier punto del lugar.

Además, la sala está diseñada bajo la normativa vigente de accesibilidad universal e incorpora un entorno inclusivo para todo público, disponiendo de ascensores, accesos y espacios habilitados especialmente para personas con movilidad reducida. Esto, en sectores como la platea central y el balcón central, promoviendo una experiencia cultural accesible e integradora.

El foco principal de esta nueva sala está puesto en la acústica, a la manera de una concert hall, no de un teatro como se conoce tradicionalmente. Al modo de la Elbphilharmonie en Hamburgo, el Musikverein en Viena, la Filarmónica de París, el Royal Albert Hall en Londres y la Filarmónica de Berlín. Así lo comenta a Culto Dominique Thomann, directora del CEAC.

“La sala está diseñada para que la orquesta sea el centro de todo lo que va a acontecer en este espacio. Por lo mismo cuenta con plafones acústicos, los cuales se movilizan de cierta forma para encontrar una resonancia idónea. Entonces, la sala es de acústica natural, es decir, no necesita un reforzamiento sonoro aparte con microfonía, sino que el sonido corre de forma natural en la sala”.

Dominique Thomann, directora del CEAC. Crédito: Gloria Henríquez/Prensa Uchile

“Entonces, lo que la gente escucha no está intermediado a través de microfonía sino que es el sonido directo de los instrumentos. Se trabaja la frecuencia de las aulas de una forma diferente a otros espacios que no están concebidos de esta forma. Buscamos que la frecuencia tenga un estándar internacional”.

A cargo de la acústica estuvo el ingeniero trasandino Gustavo Basso, quien fue el responsable además de la acústica del moderno auditorio “Ballena azul” del Centro Cultural Kirchner en Argentina.

Esta sala se trata de un proyecto muy esperado, al menos desde hace unos 10 años. “El proceso de construcción fue un proceso largo -asegura Thomann-. Sin embargo, nunca fue interrumpido. Yo creo que eso hay que destacarlo, independiente de las distintas fases por las cuales se ha pasado como el país, tanto la pandemia como el estallido, la construcción siempre se mantuvo lo cual es destacable”.

Como decíamos, la Gran Sala Sinfónica Nacional fue concebida como el hogar de la Orquesta Sinfónica Nacional de Chile, que hasta ahora, se presentaba en el Teatro de la Universidad de Chile, en Plaza Baquedano. Pero Thomann indica que para rentabilizar la inversión se está pensando en ampliar su uso a otras instancias. “Hay un modelo de gestión, estamos viendo formas de financiamiento. Hay muchos espacios en la Sala que permiten pensar en otros formatos que hoy la industria requiere. Por ejemplo. la sala va a permitir hacer streaming y hacer grabaciones profesionales. Son usos del espacio que se van a poder implementar en el mediano y largo plazo”.

Y Thomann apunta un ejemplo: “Siempre miramos el digital concert hall que tiene la Filarmónica de Berlín, ¿por qué no aspirar a tener un proyecto de ese tipo acá?“. Es decir, una plataforma que permita acceder a conciertos sinfónicos a voluntad del usuario.

La sala se inaugurará este 10 de julio a contar de las 19.00 horas. El programa incluirá la Obertura Festiva, del compositor chileno Juan Orrego Salas, y la mencionada Novena Sinfonía de Beethoven. En esta última, participarán como solistas Carolina García-Valentin, soprano; María Luisa Merino, mezzosoprano; Gonzalo Quinchahual, tenor; y Cristian Lorca, barítono.

Las entradas se pusieron a la venta el pasado 24 de junio, y se agotaron en solo cuatro horas. Un tiempo que a Thomann aún la tiene sorprendida. “No lo esperábamos, para nosotros fue una impresión muy grande. Hablábamos que parecía un concierto de Dua Lipa, lo digo de una manera muy humilde porque no estamos acostumbrados a que sea tan rápida la venta. Lamentamos mucho el que hubo personas que no pudieron tener acceso, pero esperamos que tengan acceso a los próximos conciertos porque la sala se abre y no se cierra. A partir de ahora todos los viernes y sábado van a poder escuchar a la Orquesta Sinfónica Nacional de Chile junto a invitados e invitadas”.

¿Por qué inaugurar la sala con la Novena de Beethoven? Responde Thomann. “Es una obra grandiosa que en sí misma habla de la unión, de solidaridad, de fraternidad entre las personas. Entonces siendo una obra grande que ha acompañado a la orquesta en distintos momentos icónicos de su trayectoria. Sonó en la vuelta a la democracia en el Estadio Nacional, fue la obra con la que se hizo un concierto ciudadano en la Plaza Italia después del estallido, además se tocó el exteatro de la Universidad de Chile. Entonces tenemos una relación de afecto con esta obra que viene a simbolizar hitos artísticos relevantes pero también comunitarios relevantes, marcando un cambio en la vida musical de la ciudad”.

Por lo pronto, este viernes 11 y sábado 12 de julio la sala tiene sus primeras funciones del concierto inaugural, con el mismo programa de este jueves: Juan Orrego-Salas y Ludwig van Beethoven. Las entradas están disponibles en ticketplus.cl y en boletería de la Gran Sala Sinfónica Nacional.