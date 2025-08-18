Un viaje psicodélico en IA: mira el video de El Glitch de Carmen Ruiz

Ballenas voladoras, tramas de colores, un bonsai luminoso, un paisaje espacial. Son imágenes que se entrelazan en el peculiar videoclip de El Glitch, la más reciente canción lanzada por Carmen Ruiz.

Se trata de un trabajo audiovisual ya disponible en plataformas. Este acompaña el sencillo que la cantautora mexicana publicó a mediados de julio.

A tono con su sonido psicodélico y evocación espiritual, el trabajo fue realizado por Rubén Márquez con inteligencia artificial. Recorre el viaje sonoro de la canción, desde su arranque aquietado a su final más desatado.

La canción fue compuesta por Carmen Ruiz, junto al artista mexicano Andy Mountains. Se grabó en MCO Studios y el mastering estuvo a cargo del reputado ingeniero chileno Gonzalo “Chalo” González. Además sonó en el primer concierto a banda completa de la artista en el país, el pasado 31 de julio en Sala Master.

Mira el videoclip de El Glitch a continuación