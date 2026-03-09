SUSCRÍBETE
    Usted Señalemelo vuelve a Chile para presentar su nuevo disco

    Los argentinos se presentarán el próximo 14 de junio en Club Chocolate. Las entradas por Puntoticket a partir de las 10 AM del 11 de marzo.

    Por 
    Equipo de Culto

    La banda argentina de indie rock, Usted Señalemelo, regresa a Chile con su reciente quinto álbum Términos & Condiciones, el próximo 14 de junio en Club Chocolate.

    El sucesor de su aclamado álbum Tripolar, ganador del Premio Gardel al Mejor Álbum de Rock Alternativo y nominado a los Latin Grammy Awards, Términos & Condiciones, es un LP de 13 canciones de synth pop retrofuturista que marca un hito al incluir las primeras colaboraciones del grupo, siendo una de ellas junto a Portugal. The Man.

    La banda mendocina, compuesta por Juan Saieg, Gabriel Orozco y Lucca Beguerie Petrich, ha realizado giras por América y Europa, donde su música ha podido traspasar fronteras y encantar a miles de fanáticos con éxitos como TRAS, Agua Marfil y Big Bang.

    Usted Señalemelo se ha presentado en destacados escenarios nacionales como Lollapalooza Chile, Fauna Primavera y Festival REC, y en esta ocasión, se reencontrarán con su público en Club Chocolate, el próximo 14 de junio.

    Entradas por Puntoticket a partir de las 10AM del 11 de marzo. Valor: $30.000 (preventa) y $35.000 (general).

