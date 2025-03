Ve aquí el show completo de George Harris en Miami donde se ríe de los chilenos y de Viña: “Un festival que ya casi nadie ve”

George Harris se lanzó con todo. Este lunes 10, el comediante venezolano subió a su canal de YouTube su última rutina en Miami, donde presenta habitualmente cada jueves.

Esta vez, fue la semana pasada donde desplegó un espectáculo en que profundiza a fondo lo que fue su fatídico paso por el Festival de Viña 2025, donde fracasó estrepitosamente y marcó uno de los mayores bochornos en la historia del certamen, desatando una verdadera guerra de pifias y aplausos entre chilenos y venezolanos.

“Me subí en esa vaina sin saber lo que me esperaba. Yo no tenía ni remota idea de esa vaina que estaba toda montada, una vaina xenofóbica, que odian a los venezolanos, tienen cuatro meses conmigo en pantalla de TV diciendo ´¿por qué invitaron a un venezolano?´, algo patético, una cosa violenta. No me lo esperaba”, es parte lo que dijo en su show en Norteamérica.

“La organización del Festival siente que la cagaron”, remató. “Yo no me estoy victimizando. Yo no estoy sangrando por la herida. No vamos a seguir hablando toda la vida de un Festival que ya casi nadie ve”, fueron otras de sus frases.