Vuelven los Locos rayados: Cinema se reúne después de 37 Años con formación original

El rock chileno está de fiesta. Después de 37 años de espera, la banda Cinema se reunirá con sus cinco integrantes originales en el escenario para conmemorar cuatro décadas de música. Este hito histórico se llevará a cabo este 22 de noviembre en la Sala Amanda, prometiendo una noche inolvidable para los fanáticos.

Este reencuentro no solo celebra los “40 años de canciones” que han marcado a varias generaciones, sino que también ofrece la oportunidad única de ver la alineación que dio vida a los grandes éxitos de la banda, siendo esta la primera y única vez que se juntarán en este formato.

Este concierto trasciende el concepto de una simple presentación; es un verdadero viaje en el tiempo y un testimonio de la perdurable influencia de Cinema en la escena musical chilena. Los asistentes podrán revivir los momentos más emblemáticos de la banda y disfrutar de una experiencia cargada de nostalgia y la energía única de sus miembros fundadores.

Las entradas para esta cita con la historia ya están disponibles a través del sistema Passline. La reunión de Cinema es un acontecimiento imperdible, un regalo para la música nacional y una noche que quedará grabada en la memoria de sus seguidores.