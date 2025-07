Washington Black: Aventuras, historia y un poco de melodrama

En 1863, el entonces presidente de EE.UU. Abraham Lincoln firmó la Proclamación de Emancipación, poniendo fin a la esclavitud en ese país. Antes de eso, las personas negras podían ser propiedad de amos blancos y, por supuesto, cualquier rebeldía o escape estaba prohibida y era duramente castigada.

La historia de Washington Black, serie estrenada en Disney+, empieza antes de 1863, cuando el joven de raza negra que le da título a la producción vive en Halifax, Canadá, luego de que, siendo un niño, arrancó de su esclavitud en Barbados. Ahí pasa sus días trabajando y, cada vez que puede, avanzando en sus inventos científicos y soñando con crear un objeto volador.

Basado en una exitosa novela de 2018, Washington Black es un drama épico que, después de un par de capítulos algo lentos, empieza a tejer una trama de varios hilos para contar la historia de personas en busca de vidas más justas y tranquilas.

Pero claro, al centro de todo está Black (interpretado en su versión joven por Eddie Karanja y de adulto por Ernest Kingsley Jr.), de quien se va mostrando sus aventuras con saltos en el tiempo, para ver su infancia en Barbados, su épico escape, su vida en Halifax bajo el alero de Medwin Harris (Sterling K. Brown, This is Us, The People vs. OJ Simpson) y lo que se resuelve cuando, después de ocho años de su huida, finalmente llegan cazadores a buscarlo. Al mismo tiempo que eso ocurre, el héroe conoce a Tanna (Iola Evans), una chica birracial que llega a Halifax con su padre blanco ocultando la otra mitad de su herencia.

Con una producción enorme e impecable, actuaciones de rostros mayoritariamente desconocidos que están a la altura y varias historias contándose al mismo tiempo, esta serie es sin duda un éxito, que logra situarnos en una época oscura y de profunda injusticia, contarnos un poco de historia y al mismo tiempo ser una aventura épica de un soñador y genio que no está dispuesto a transar sus sueños por nada.

Claro, no es una apuesta perfecta, tiene escenas que parecen salidas de una telenovela y algunos personajes de caricatura, pero es un costo menor a pagar por un viaje al pasado con un héroe casi sin fallas -lo que hace muy fácil querer verlo ganar-, que sólo sueña con vivir, amar y volar.