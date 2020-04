Clases y orquestas a distancia: la agenda de los músicos clásicos chilenos en las redes sociales

Con todos los teatros y las orquestas cerrados por la pandemia, los intérpretes musicales chilenos no se han quedado de brazos cruzados. A través de las redes sociales han hecho, por ejemplo, conciertos en live streaming. El tenor lírico spinto Giancarlo Monsalve, por ejemplo, transmitió en vivo un concierto desde su living. “Ahora seré tenor dj, porque la orquesta está en el computador”, rió. Live Home Serenata Concert n.1, el registro de 30 minutos de arias, está alojado en su Facebook e Instagram.

Igualmente, en las últimas semanas, numerosos solistas han subido a la web videos capturados con su celular, con música que interpreta también el momento actual. Así lo ha hecho regularmente la violonchelista solista de la Filarmónica de Santiago, Katharina Paslawski, desde su departamento. “¡Queridos Amigos! Cuidémonos y seamos responsables con los demás, quedémonos en la casa, por favor. Es un momento muy especial que vivimos, difícil para todos nosotros. Tengamos fuerza en el corazón y mantengamos el espíritu en alto. Les mando El Cisne de Camille Saint-Saëns con muchas buenas vibras”, detalló en Facebook en su más reciente video.

Katharina Paslawski, chelista de la Filarmónica de Santiago, tocando en su casa.

Algunos directores orquestales han retornado a su instrumento de origen. Una de ellas es Alejandra Urrutia, titular de la Orquesta de Cámara del Teatro Municipal de Santiago. “En esta cuarentena he elegido acompañarme de uno de mis compositores favoritos, Johannes Brahms”, publicó el jueves en Facebook. “Acá les dejo el primer movimiento de su Primera sonata para violín y piano en Sol Mayor, Op. 78. En esto me he estado entreteniendo estos últimos dos días desde que logré conseguir la parte de piano en internet. ¡Ha sido demasiado entretenido reencontrarme con el violín y su esencia!”, agregó.

Otros intérpretes se han puesto de acuerdo para cada uno grabarse por separado y reunir ambos registros para las redes sociales. Entre los mejor logrados está la conmovedora versión de I saw my Lady weep de John Dowland que hicieron para Instagram la cantante lírica Tabita Martínez y el guitarrista Luis Mancilla.

También se destaca, por su expresividad y calidad artística, Bocca baciata non perde ventura, el famoso dúo de Fenton y Nanneta de la ópera Falstaff (Verdi), con versos del Decameron, en la versión que en tiempos del Covid-19 ha compartido un chileno, el tenor Álvaro Zambrano, cantante de la Ópera Nacional de Bergen en Noruega, con la soprano Bianca Tognochhi. “Quedémonos en casa, nos abrazaremos apretado luego”, escribe él en el post de Facebook.

El barítono Christian Senn, quien reside en Milán, comenta a La Tercera que “la verdad es que no he tenido mucho ánimo de cantar últimamente con todo lo que hemos visto aquí en Lombardía en este último mes... ¡Pero ya me animaré'! En todo caso, me gustó mucho lo que hicieron algunos chicos de la Universidad Católica junto a una orquesta de Canadá. Estaban Rodrigo del Pozo y Vanessa Rojas, de los que recuerdo. Fue uno de los coros de una Pasión de Bach ¡Fue muy lindo!”. Ese registro está en el Facebook de L’harmonie des Saisons, y es el coro final de la Pasión según San Juan. Se hizo con 27 celulares, uno por intérprete.

Concierto en live streaming de Giancarlo Monsalve.

Porque ese es otro de los desafíos que se han impuesto algunos: tocar una composición orquestal a la distancia, cada instrumentista con su partitura, y luego ensamblar todos los registros en un solo video. Uno de los ejemplos más emotivos lo ha dado una orquesta juvenil colombiana de Nariño, que, con su director Felipe Benavides, interpretan La Partida, de Víctor Jara, en el arreglo que hizo para orquesta el compositor chileno Carlos Zamora, Víctor Jara Sinfónico. Las grabaciones fueron realizadas desde sus casas, y con sus celulares. Puede verse en YouTube como Orquesta Sinfónica en Casa.

“Anoche recibí el mensaje vía Facebook y no pude sino emocionarme. Fue una gran sorpresa. Sobre todo porque veo muchos ejemplos de este tipo con repertorio tradicional, pero no he visto nada orquestal al menos, donde la música sea actual y mucho menos de un chileno, bueno, en este caso, de dos chilenos. Estoy feliz, emocionado y agradecido”, comenta Carlos Zamora desde York, Inglaterra.

El compositor destaca, además, lo que están haciendo algunos colegas en la web durante la cuarentena: “Las canciones diarias de Eduardo Peralta son mi favorita. Mucho cantante ha hecho lo suyo; uno de los que más me han gustado es el barítono Cristián Moya. También, la iniciativa de suscribirse a los canales de YouTube de otros. He visto ahí muchas y muy buenas cosas”.

Se refiere a una iniciativa que ha tenido gran acogida en las últimas semanas. La meta es que mil músicos creen su propio canal de YouTube y se suscriban a los de los demás. “La idea detrás es hacer circular la música y que mientras más visitas tienes, podría eventualmente tener algún rédito económico por concepto de publicidad, aunque no sé muy bien cómo funciona eso”, detalla Zamora.

Los percusionistas chilenos han estado particularmente activos en esta crisis sanitaria. Hoy viernes, el chileno Rubén Zúñiga, primer percusionista de la Filarmónica de Minas Gerais, acaba de lanzar, en todas las plataformas digitales, su álbum Construção (Construcción).

Asimismo, el #challengepercussion ha contado con decenas de participantes chilenos radicados en todas partes del mundo. Jorge Navarro Ruiz fue el primero, en Facebook, hace dos semanas: “¡Hola a todos! Aprovechando estos días de trabajo en casa quería proponer un reto a dos súper percusionistas y a todo aquél que quiera. ¡Una forma perfecta de hacer técnica sin instrumento!”. Se posteó a sí mismo y ejecutando una partitura con herramientas de cocina y una silla. Hay versiones con todo tipo de “instrumentos” caseros, y entre los chilenos se destacan Relmu Levalle, Rubén Zúñiga, Leonardo Soto, Camila Sánchez, Cristóbal Gajardo, Jaime Moraga y Vallentina Nobizelli.

Lecciones en YouTube

Una sorprende recepción están teniendo también las iniciativas educativas. Lidera las preferencias, en Chile, la directora de la Escuela Coral Municipal de Frutillar, Maxiel Marchant con su serie Música en tu Casa. Sube dos cápsulas a la semana y se alojan en el canal de YouTube Casa de la Música Frutillar. El primer capítulo superó las 20 mil reproducciones. “Tenemos que pensar que en un principio el ser humano copió todos los sonidos de la naturaleza, nosotros escuchamos las aves, los ríos y los animales y eso es lo que se plasma luego, en el papel”, aclara, por ejemplo, en la cápsula El nombre de las notas musicales en el pentagrama. “Mi principal objetivo es acercar la música y sus conceptos más complejos de una manera sencilla y cercana a todos quienes estén interesados sin límite de edad”, cuenta Marchant. Próximamente hablará sobre el origen del nombre de las notas musicales y el rol del silencio en las figuras rítmicas, entre otros temas.

Clase magistral de Helmuth Reichel e invitados en live streaming. Aquí, conversa con su alumno Sebastián Camaño.

El destacado director orquestal Helmuth Reichel, quien vive en Bamberg, Alemania, también ha roto los esquemas con una iniciativa pionera: el domingo 29 de marzo, hizo en live streaming una clase magistral. “Como iba a ser abierta a todos los interesados, incluso por pura curiosidad, invité a los directores Andrew Crust, Corinna Niemeyer, Rodolfo Fischer y también al solista de timbal de la Sinfónica de Houston, Leonardo Soto”, cuenta desde Bamberg, Alemania, donde vive.

Está decidido a volver a hacer esta experiencia: “En este momento en que el aislamiento social es tan grande, sale a luz la necesidad de conectarse y de compartir lo que estamos viviendo, y la forma más natural de compartir eso es el arte, porque es el espejo de lo que somos los seres humanos. Al escuchar música, al leer, al mirar un cuadro o una película, todos estamos recurriendo a una forma de arte para compensar las falencias grandes que produce el aislamiento. La cultura y las artes son fundamentales para las relaciones humanas, con coronavirus o sin corona, están siempre presentes porque tienen que ver con lo que somos en el día a día, son un espejo de lo que somos como sociedad y como especie”, remata Helmuth Reichel.