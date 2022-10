De Grange y polémica por director de Metro: “Los tuits lo inhabilitan y lo razonable es que renuncie”

Las redes sociales siguen complicando a personeros de gobierno. El turno esta vez es del director de Metro, Nicolás Valenzuela Levi (36, RD), quien el 18 de octubre de 2019 escribió en Twitter “Evadir, no pagar, otra forma de luchar. #EvasiónMasiva”.

Pese a que el arquitecto de la PUC y doctor en Economía Urbana de la Universidad de Cambridge eliminó la publicación de su red social, las reacciones no tardaron en aparecer. Y su defensa tampoco.

En el año del estallido, el presidente del directorio de Metro era Louis de Grange, quien hoy también se refirió a los tuits de Valenzuela.

“Buenos días @valenzuelalevi. Ahora que eres Director de Metro, ¿te das cuenta de lo grave e infundada que fue esta acusación que hiciste? Creo que no solo yo, sino todos los trabajadores de Metro merecen una disculpa de parte tuya”, escribió De Grange en alusión a un tuit de diciembre de 2021, en el que Valenzuela se refirió a una columna de Iván Poduje en La Tercera: “Hoy asesor Iván Poduje escribe columna en que afirma una manera específica de como y quién quemó las estaciones de Metro de Santiago. A lo mejor su amigo presidente de la empresa, que “limpió” sitios del suceso los días siguientes, le contó pruebas que el resto no conocemos”, escribió Valenzuela en Twitter.

“Creo que los tuits inhabilitan a Valenzuela Levi para ser director de Metro”, dice a La Tercera el hoy director de la Escuela de Ingeniería Industrial de la UDP. Y añade: “Nadie, ninguna persona o ciudadano puede estar incentivando o promoviendo las evasiones. Menos un director de Metro. Esto no resiste ningún tipo de análisis y más aún si sus respuestas actuales no hacen más que confirmar lo que dijo con respecto a la evasión. Entonces, es doblemente grave”, remata.

En sus descargos, Valenzuela dice que lo descontextualizan y sobredimensionan un tuit...

Por supuesto que no (importa el contexto), si hay una ley de sociedades anónimas, a la cual Metro adscribe. Y los directores tienen que hacerse responsables de eso. Esto no es activismo, Metro es una empresa del Estado de Chile y hay que ser responsable de la administración de los recursos y del patrimonio de la empresa.

¿Por eso le escribió a través de la red social?

La verdad, en ese momento no leí el tuit porque no sigo a Valenzuela y me enteré ayer (miércoles). Es grave (la acusación), infundada y malintencionada. Pero principalmente es una descalificación a los trabajadores de Metro. Ellos sufrieron mucho, se sacrificaron mucho durante el estallido social para recuperar las estaciones, y pensar que los trabajadores se van a prestar para una maniobra de ese tipo es una descalificación hacia ellos.

¿Unas disculpas de Nicolás Valenzuela servirían de algo?

Creo que si él se disculpara con los trabajadores por el tema de las estaciones como por otros hechos, más que conmigo, yo aceptaría las disculpas. Serían legítimas. Pero creo que no podría seguir como director. Mientras Valenzuela Levi siga como director de Metro, le afecta muy negativamente a la empresa, a las labores, al día a día que tienen que hacer los equipos de Metro; le afecta muy negativamente al Ministerio de Transportes y le afecta muy negativamente al gobierno. Mientras más tiempo se mantenga Valenzuela en el directorio de Metro, más difícil va a ser avanzar en materias de proyectos de Metro y de transportes.

¿Le parecen correctas las presiones políticas que está haciendo la oposición?

Esos son gestos políticos que ocurren habitualmente. De hecho en el anterior gobierno, por cosas mucho menos significativas, (ellos) tuvieron reacciones equivalentes. Entonces, me parece normal que ocurran estas cosas.

¿Ha sido poco pulcro el gobierno con algunas designaciones? ¿Hay error de su parte?

No sé si es un error. Para el gobierno este tipo de declaraciones no son un problema. Y son reactivos. En la reacción sacaron a Cataldo cuando lo habían nombrado subsecretario. Pero no sólo Valenzuela hizo declaraciones inaceptables. El mismo ministro de Transporte en su momento celebraba y promovía las funas de ciclistas a la casa del en ese entonces Presidente Sebastián Piñera; o el ministro Jackson que le agradecía a los estudiantes botar un portón de una estación de Metro y empezar a evadir los torniquetes. Creo que ellos piensan que es lo correcto y hoy en día el contexto cambió completamente y la ciudadanía no acepta este tipo de agresiones.

¿Se justifica el silencio de Metro?

La decisión (de pedir la renuncia) la tiene que tomar el accionista (de la empresa, en este caso el Estado), él es el que tiene que hablar. Y lamentablemente el vocero del accionista, la ministra Vallejo, le prestó apoyo, lo mismo que el ministro de Transportes. Me parece muy, muy grave.

¿El Presidente es el único que puede remover a un director de Metro?

Metro es una empresa estatal, cuyo accionista es el Estado y en ese sentido hay dos formas para remover a Valenzuela del directorio. Una, es simplemente un llamado del Presidente. Basta un llamado del Presidente a los accionistas, que son el Ministerio de Hacienda y el Ministerio de Economía, en particular el Fisco y Corfo, para que lo remuevan. La otra alternativa es que sea el mismo directorio de Metro el que tome la decisión de removerlo y para eso tiene que haber una junta extraordinaria que puede ser convocada por los accionistas o por el directorio. Pero creo que lo razonable es que Valenzuela renuncie, es lo mejor para Metro, para el Ministerio de Transportes y para el gobierno.