José Manuel Rojo Edwards, candidato a gobernador de la RM (Partido Republicano): “Hay que devolverle atribuciones a Carabineros, apoyarlos políticamente y terminar la persecución de la cual son víctimas”

José Manuel Rojo Edwards competirá por su propio carril contra Catalina Parot (Evópoli) y otros cuatro candidatos de la centroizquierda por un cargo que representa a las 52 comunas de la Región Metropolitina. El exdiputado afirma que la dispersión de la izquierda les asegura que Claudio Orrego (DC) no pueda ganar en primera vuelta. Plantea una nueva policía metropolitana, que las cuarentenas se deben repensar, darle más atribuciones a Carabineros y refundar el Instituto Nacional de Derechos Humanos.

¿Por qué deberían escogerlo a usted y no a Catalina Parot o a Claudio Orrego?

Tenemos mejores ideas en seguridad, migración, apoyo a pymes y trabajo. Quienes han estado en el poder por tantos años difícilmente van a poder decir como gobernador ‘voy a hacer los cambios que no hice habiendo estado en el gobierno o habiendo sido intendente por muchos años con mayoría en ambas cámaras’. Teniendo emergencias de seguridad, sanitaria y migratoria, a Parot le va a ser más difícil justificar estas o la forma en la que se han manejado, ya que es una candidata que representa a Piñera, al que no le ha ido bien en estos temas, pero es una excelente candidata y le tengo mucho respeto.

Si Parot pasa a segunda vuelta ¿estaría dispuesto a apoyarla?

Yo no dudaría en apoyarla, y espero que ella no tenga ninguna duda en apoyarme a mí en segunda vuelta si es que paso.

¿Qué ejes deberían estar dentro del programa de Parot para que usted la apoye en una segunda vuelta?

Atacar la inseguridad con todas las fuerzas. Terminar con las cuarentenas, que afectan el trabajo y la educación de los niños e impulsar una autoridad metropolitana que permita arreglar el problema de transporte, de áreas verdes, de ciclovías, de carreteras, y una serie de otros.

¿Cómo abordaría este término de cuarentenas?

Reconozco la excelente labor que ha realizado la autoridad sanitaria. El problema es que en la Fase 1 la cuarentena no permite trabajar y genera desempleo. En el contexto de una vacunación creo que es hora de terminar con las cuarentenas como parte de las medidas de la Fase 1 y ver alternativas preocupándonos de los más de dos millones de desempleados.

¿Cree que la dispersión de la izquierda le puede dar el triunfo a alguno de ustedes dos?

La dispersión de la izquierda nos asegura que el ex intendente no pueda ganar en primera vuelta, y por lo tanto va a haber un candidato de izquierda y uno de derecha.

¿Cuáles son los ejes de su campaña?

En seguridad la creación de la ‘Santiago PD’, una policía metropolitana que es una fuerza de tarea interna de Carabineros que funciona uniendo la OS7, la Brico, inteligencia de las FFAA y otras, para ir contra de la delincuencia organizada. También, la transferencia de ciertas competencias a los gobernadores. Otro eje es la creación- sin aumentar el tamaño del Estado-, de una autoridad metropolitana que le dé orden a la ciudad, por ejemplo, en construcción de carreteras, en transporte público-tiene que terminarse el Transantiago-, y haber un plan que conecte ciclovías y áreas verdes.

¿Qué nuevas facultades cree que deberían transferirse al cargo de gobernador?

Va a ser difícil poder asignarle una responsabilidad al gobernador cuando es parte, pero no controla los procesos y no tiene rol en las materias más importantes. Es clave que el primer gobernador/a tenga pantalones y pueda exigir ciertas transferencias de competencias en seguridad y otros aspectos.

Su partido propone la creación de una zanja y un estatuto de expulsión de inmigrantes irregulares. En la RM hay migrantes irregulares. ¿Tomaría alguna acción como gobernador?

Las críticas que ha recibido el plan son totalmente infundadas porque se han basado en el tema de la zanja, zanja que comenzó a construir en 2017 Michelle Bachelet. Nosotros queremos que haya migrantes legales y estamos dispuestos a tomar medidas para aquello. (...) Obviamente que vamos a defender la dignidad de todos, pero lo que no podemos permitir es que la élite política no entienda ni lo que sienten los migrantes ni lo que sienten los chilenos.

¿Y la construcción de una zanja no atenta contra la dignidad de las personas?

No proponemos una zanja con cocodrilos… En el plano de Colchane no hay forma de saber si estás en Chile o en Bolivia, pero la realidad es que existen las fronteras y estas delimitan, entre otras cosas, los cuerpos legales a los cuales tienes que atenerte. Una delimitación clara es necesaria para decirle a quien quiera entrar a Chile ‘la entrada no es por acá, es por la puerta’.

¿Y qué haría en el caso de la RM?

Todos los migrantes legales de acuerdo a la política nacional van a ser bienvenidos, y los inmigrantes ilegales no van a ser bienvenidos, por lo que van a tener un tiempo para poder irse, en este caso, de la Región Metropolitana. No hay otra salida.

¿Cuál es su visión respecto a Carabineros? ¿Les daría más facultades o reformaría la institución?

Hay que devolverle atribuciones a Carabineros, apoyarlos políticamente y terminar la persecución de la cual ellos son víctimas por parte de algunos agentes del Estado, en particular del Instituto Nacional de Derechos Humanos. Tenemos que fundar un nuevo INDH que defienda a las víctimas de los terroristas y de violaciones a derechos humanos, partiendo por la Araucanía.

De cara al 2021. ¿Sería bueno pactar con Chile Vamos, pero para las parlamentarias?

La puerta no está abierta para acuerdos programáticos. Lo que pueden haber son acuerdos electorales para mejorar la eficiencia electoral, obviamente que hay algunos precandidatos presidenciales que son una traba para este tipo de acuerdos por omisión o programáticos.

¿Como cuáles?

Sin nombres por esta vez.