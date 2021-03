La jugada flash en el Congreso para salvar a Claudio Castro y otros candidatos que quedaron abajo de las elecciones

Por 15 votos en contra, 16 a favor y dos abstenciones se rechazó ayer en la sala del Senado -al no alcanzar el quórum- una disposición impulsada por el Partido Socialista y que buscaba “salvar” al actual alcalde de Renca, Claudio Castro, de quedar fuera de competencia en los comicios del próximo 11 de abril.

Los rechazos que provinieron desde Chile Vamos echaron por tierra una modificación a la ley que impulsa el gobierno para realizar dichos comicios en dos días. Sin embargo, luego de que este jueves el Tricel ratificara su decisión de rechazar la postulación del exdecé por haber incumplido la denominada “ley antidíscolos” -que obliga a las autoridades a renunciar a sus partidos un año antes a su militancia para postularse como independiente-, desde la bancada UDI y sectores como Nuevo Trato y el PR activaron una nueva ofensiva ahora en la Cámara de Diputados.

“El Tricel definitivamente rechazó mi candidatura, sin considerar antecedentes que revelan diferencia de criterio del Servel para casos iguales. Su decisión marca un precedente nefasto para nuestra democracia”, dijo Castro tras conocerse la resolución.

El jefe comunal renunció a la Democracia Cristiana el 26 de octubre de 2019, un día después de lo exigido por la ley, según la interpretación del Tricel, por lo que los parlamentarios buscan incorporar una indicación que permita modificar esa fecha y así evitar el impedimento legal de Castro y varios otros candidatos de Chile Vamos.

Cabe destacar que en el caso de que el actual jefe comunal quede fuera de competencia, la elección de Renca estaría resuelta, dado que quedaría en carrera sólo un candidato: César Monsalve Ortega (PRI).

En ese contexto, esta tarde los diputados Pablo Vidal (Nuevo Trato), Juan Antonio Coloma (UDI) y Marcela Hernando (PR) presentaron dos enmiendas en la Comisión de Gobierno Interior de la Cámara Baja -las que fueron aprobadas- para avanzar en esa materia. Por un lado, una que modifica la fecha del 25 al 26 de octubre como el límite de renuncia y, por otro, una que busca establecer un período especial de subsanación para aquellas candidaturas de gobernador regional y alcaldes que hayan sido rechazadas, quienes deberán presentar ante la Dirección Nacional del Servel un certificado emitido por el presidente y secretario general del partido político al cual se encontraba afiliado en que manifiesten su venia a la postulación.

“Hagamos justicia con el error que nosotros cometimos”, dijo el diputado Vidal al defender la iniciativa, que generó inmediatos reparos en otros sectores, como RN. La diputada Karin Luck (RN) aseguró que ella no era partidaria de legislar con “nombre y apellido”.

La acción comenzó a evaluarse en la UDI luego de que el Tricel aceptara la impugnación a la candidata a alcaldesa por San Bernardo -independiente con cupo gremialista- Amparo García, debido a que no cumplió con el plazo requerido para postular como independiente.

El presidente del Consejo Directivo del Servicio Electoral, Andrés Tagle, por su parte, advirtió a los legisladores que “no están los tiempos para que nosotros nos pongamos a revisar si aceptamos o rechazamos una candidatura (...), hoy día ya tenemos con los atrasos del TER un serio problema para imprimir votos”.

Con todo, la decisión quedará en manos de la sala de la corporación, la que sesionará este viernes y que, de aprobar las enmiendas, tendrá que enviar el proyecto a un tercer trámite en el Senado.

Hoy, el ministro Juan José Ossa (Segpres) se refirió a la embestida legislativa en favor de los candidatos que quedaron fuera de competencia. “Nosotros no podemos respaldar, ni dejar de respaldar lo que no conocemos y no hemos visto. Y los partidos políticos son los llamados a subsanar cualquier cosa que pudiera ser injusta o no para sus candidatos”, aseguró.

El secretario de Estado, a su vez, añadió que “el gobierno no está disponible para hacer trajes a la medida, sí estamos disponibles para promover la participación, permitir que exista la mayor oferta de candidatos”.

De frustraciones y reclamos: otras historias de candidatos que no podrán competir

A Roberto Córdova (PS) el Tricel también le rechazó su candidatura por la alcaldía de Pichilemu. Tras la destitución de Marcelo Cabrera en 2009 por ser declarado culpable de fraude al Fisco, Córdova asumió por vacancia. Ejerció hasta septiembre de 2012 y fue reelecto en los dos periodos siguientes (2012-2016 y 2016-2020). Hasta ahí todo iba bien, su candidatura había sido aceptada por el Servel y el TER. Sin embargo, el Tricel acogió la impugnación de tres candidatos independientes a la alcaldía de la comuna, en la que declaraban que el actual edil ya había cumplido con los 12 años en el cargo que establece la ley de reelección.

“Es una ley que se hizo contra el tiempo. Pregunté al Servel dos veces si podía ser candidato y se abstuvieron de responder. (...) Las leyes no contemplan situaciones que se van presentando en los procesos”, sostuvo Córdova, y agregó que “soy un alcalde en el cargo. Si bien es cierto que tenía clara cuál sería mi estructura de campaña, no había invertido recursos, estaba a la espera de que esto se resolviera y pensé que así sería por la falta de certeza jurídica que había en la materia”.

Fernando San Román fue el primer candidato independiente a la alcaldía de Antofagasta en reunir las firmas para inscribirse. Al exedil de Tocopilla le exigían 549 patrocinios y presentó 587, más de los requeridos. Sin embargo, el Servel lo rechazó por no reunir “la cantidad mínima de patrocinantes hábiles que exige la ley”, esto, porque entre el total había 44 firmas de personas extranjeras que, según el organismo, no estarían habilitadas para patrocinar candidaturas independientes. Con esto, San Román logró reunir 543 y solo le faltaron seis para ser aceptado.

En primera instancia recurrieron al TER, que falló en su contra, y luego al Tricel, que ratificó la decisión. Para el excandidato “el Servel está haciendo una interpretación restrictiva de la normativa. Debería revisarse y reparar estos vacíos y ambigüedades. (...) Hay todo tipo de facilidades para partidos políticos y a los independientes nos ponen todos estos tipos de trabas”.

Por un error “administrativo”, la candidatura de Francisco Pinochet (RD) para llegar al sillón edilicio de Linares también fue rechazada por el Servel. Según la resolución, “la declaración jurada (de Pinochet) no aparece suscrita ante notario o ante el oficial del Registro Civil competente”, esto, luego de que el trámite fuera realizado en Santiago y no en Linares, como debió haber sido.

Tras el rechazo de su competencia, el candidato RD realizó dos apelaciones, la primera al Servel, pero este volvió a rechazar su candidatura, y la segunda al Tricel, tribunal que ratificó el fallo de primera instancia. “No compartimos los criterios y argumentos por los cuales el Tricel bajó mi candidatura”, afirmó. Aunque su camino era incierto, ya había iniciado su campaña electoral. “No vemos lo gastado como pérdida, sino como una inversión (...) que espero que la lista de concejales que me acompañaba pueda capitalizar”.