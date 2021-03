Senado convoca al Ejecutivo a sesión especial para abordar la crisis sanitaria

Para las 10 de la mañana de este miércoles está programada la sesión especial que se realizará en sala del Senado con las autoridades de La Moneda, con el fin de abordar la compleja crisis sanitaria que ha ido escalando con los días. La instancia -a la que asistirán los ministros Juan José Ossa, de la Segpres, y Enrique Paris, de Salud, entre otros que se conectarán de forma telemática- dará pie, además, para discutir una de las decisiones más complejas a tomar en las próximas semanas: postergar o no la megaelección de abril.

La sesión tendrá lugar en un contexto de mayor tensión, no solo por las advertencias de los expertos respecto de lo sobrecargada que se encuentra la red asistencial tras el alza sostenida en las últimas semanas en el nivel de contagios y de ocupación de camas críticas. También, por la escalada a nivel político en las críticas a la gestión del gobierno por su gestión en el control de la pandemia tras los controvertidos dichos de la presidenta del Colegio Médico (Colmed), Izkia Siches -quien fue emplazada por parlamentarios oficialistas para que ofrezca disculpas al Ejecutivo- por el tono de las declaraciones que hizo la titular del Colmed esta semana. Ayer, incluso, la ministra de Desarrollo Social, Karla Rubilar, quien es médica cirujano de profesión, envió una carta pública al Colegio Médico, calificando los dichos de Siches como “inaceptables, dolorosos y que quiebran confianzas”.

Es en ese marco que este miércoles el gobierno y el Senado analizarán las medidas que se han tomado para hacer frente a la pandemia y acciones futuras. Tanto en La Moneda como en las bancadas de senadores aseguraron que en la sesión abordará un tema que preocupa a todos los sectores: la megajornada electoral del 10 y 11 de abril próximo, en la que se elegirá a los convencionales constituyentes, concejales, alcaldes y gobernadores.

Una eventual postergación de estas elecciones requiere de una reforma constitucional, la que debe ser aprobada con quórum calificado de 2/3 de los parlamentarios en ejercicio.

Por lo mismo, aunque desde La Moneda han transmitido que no es la intención anunciar una medida de esta envergadura por ahora, de todas formas ya han estado sondeando qué piensan algunos dirigentes políticos para saber si es que habría piso o no para aprobar un eventual aplazamiento.

Fue el ministro de Salud, Enrique Paris, quien el sábado dio luces de esas conversaciones entre el gobierno y los partidos políticos durante su participación en un conversatorio con la candidata a gobernadora de Chile Vamos, Catalina Parot, en un live de Instagram.

En La Moneda aclaran que, efectivamente, se ha estado conversando tanto con los sectores de Chile Vamos como con los de oposición. El viernes, el ministro de la Segpres, Juan José Ossa, habló con algunos de los timoneles de las distintas colectividades, y lo ha hecho también el ministro (S) de Interior, Baldo Prokuriça. Al menos los presidentes de la DC, Fuad Chahin, y del PS, Álvaro Elizalde, participaron de esas conversaciones. El sábado, fue el ministro de Defensa, en su calidad de ministro del Interior subrogante -el ministro Rodrigo Delgado se encuentra con licencia tras dar positivo por Covid-19-, quien retomó el diálogo con la oposición para conocer su opinión frente a un eventual aplazamiento de las próximas elecciones.

Por lo pronto, quienes estarían más abiertos a postergarlas, como medida estrictamente sanitaria, son los partidos de Unidad Constituyente: PS, PPD y PR. Desde la DC, los partidos de Chile Vamos y algunas colectividades del Frente Amplio, como RD, sostienen que no corresponde hacerlo todavía, pues sería una medida demasiado drástica.

Con todo, en Chile Vamos aseguran que la idea de la sesión del miércoles será evaluar todos los escenarios posibles que se podrían dar a corto y mediano plazo, basándose en las experiencias de otros países y escuchando a los expertos. “El objeto de la sesión no es efectuar planteamientos críticos, sino que interiorizarse con el apoyo de quienes más información tienen”, explica el jefe del comité de senadores RN, Rodrigo Galilea. Lo mismo dicen en la UDI, “la decisión de postergar las elecciones debe ser una opción tomada de forma colectiva por el gobierno, por el Parlamento y por el comité científico”, asegura el senador Iván Moreira.

Aunque en la oposición existe tensión respecto de cómo el gobierno ha abordado esta nueva ola de contagios, por lo que, mientras no se tomen medidas reales, como establecer cuarentenas en toda la RM junto con ayuda económica directa a las familias, en algunos sectores comentan que no habría piso político para aprobar la postergación de las elecciones de abril. En ese sentido, el senador Guido Girardi, miembro de la Comisión de Salud, aseguró que se debe evitar al máximo posponer la elección, pero el gobierno no está implementando políticas reales para bajar los contagios. “Esa medida tiene costos gigantescos y los costos los tiene que asumir el gobierno. Porque serían consecuencia de la negligencia total en el manejo de esta pandemia”.

Desde el PS, a pesar de que transmiten que la idea no es pasarle cuentas a nadie, sino que lo más importante es lo que digan los expertos, sí creen que en La Moneda se deben tomar medidas más restrictivas para controlar la segunda ola. “Estamos muy preocupados, porque el gobierno está reaccionando con medidas parciales y lentas, le cuesta tomar decisiones”, advirtió el senador Carlos Montes. Sobre la sesión del miércoles, agregó que “esperamos ver qué propone el gobierno y a partir de eso vamos a reaccionar. En relación a las elecciones, eso vamos a tener que discutirlo con todos los datos sobre la mesa”.

En ese sentido, el senador del Frente Amplio Juan Ignacio Latorre (RD) afirmó que el gobierno debe implementar medidas sociales y económicas drásticas, y agrega que “si las cuarentenas van a ser igual de laxas como han sido hasta ahora, no tiene sentido postergar las elecciones”.