Un trimestre de recuperación: 440 empresas suman utilidades por US$ 12 mil millones y un alza de 70%

Las compañías siguen mostrando una recuperación en sus cifras. Y es que a pesar de los efectos provocados por la guerra entre Ucrania y Rusia, la reapertura de la economía local y los mercados globales tras la pandemia continúan impulsado sus cifras.

Y si bien el precio del cobre sigue en niveles altos, el pasado primer trimestre no fue suficiente para que las compañías mineras se impusieran en los primeros lugares. Entre las 50 firmas que obtuvieron mayores ganancias, Codelco ocupa la tercera posición con beneficios por US$ 1.046 millones, un 10,75% menos que lo obtenido en el mismo período del 2021.

En el primer lugar está la Compañía Sudamericana de Vapores, que anotó ganancias por US$1.401 millones, un 212,19% más que el año anterior. El resultado de la compañía, que posee el 30% de la alemana Hapag-Lloyd, siguió empujado por los altos precios de los fletes a nivel internacional. Y como consecuencia, sus cifras también impulsaron las de su controlador, Quiñenco, holding de la familia Luksic, que registró una última línea por US$1.062 millones. A esas compañías les siguieron SQM, con ganancias por US$ 796 millones, y Empresas Copec, del grupo Angelini, con US$ 619 millones.

Con ello, el top 5 suma ganancias totales por US$ 4.925 millones, cifra que equivale a un 40% de las utilidades reportadas hasta este lunes por 440 empresas ante la Comisión para el Mercado Financiero (CMF). En total, según el registro realizado por Pulso, esas 440 empresas totalizaron ganancias por US$ 12.060 millones, pero las 50 principales acumularon utilidades por US$ 10.504 millones.

En el top 10 están, además, la matriz de Copec, AntarChile; el Banco de Chile, del grupo Luksic, la eléctrica Enel Americas; Celulosa Arauco y Constitución, filial de Copec, y el banco Santander.

El sector financiero y forestal

De las 50 firmas que lideran el ranking, 21 corresponden a compañías que están dentro del principal selectivo accionario, pero hay otras 12 que son sociedades de inversión mediante las cuales se controlan a empresas Ipsa, como son las cascadas aguas arriba de SQM; Marítima Inversiones, la firma del grupo Claro que participa en Vapores, o la misma Quiñenco, entre otras. También hay varios bancos; gigantes como Agrosuper; sanitarias como Aguas Andinas, o retailers como Falabella y Cencosud. Además hay cuatro compañías del Estado entre ellas: junto con Codelco están BancoEstado, Enap y Enap Refinerías.

El caso del banco estatal no es menor, su rentabilidad sobre patrimonio alcanzó un 33,9%, mientras que en la industria fue de 21,2%. Y es que todas las instituciones se han visto favorecidas por la inflación, que suele impulsar sus resultados.

De hecho, en la lista están también Banco de Chile y su matriz LQ Inversiones Financieras, BCI y la compañía aguas arriba Empresas Juan Yarur, Santander, Scotiabank, Itaú, Banco Bice y su holding Bicecorp, que también participa en el negocio de seguros.

El sector seguros es otro que se ha visto impulsado por la recuperación. Junto con Bicecorp también está Consorcio Nacional Seguros de Vida -y Banvida, sociedad mediante la cual las familias Fernández León y Garcés Silva participa en la propiedad de la firma-, Confuturo Seguros de Vida (controlada por ILC), Metlife Seguros de Vida y Penta Seguros de Vida.

Entre las firmas para destacar adicionalmente en el Ipsa, Aldo Morales, subgerente de Estudios de Renta Variable Local de BICE Inversiones, apunta a ILC (Inversiones La Construcción), y explica que “reportó sobre lo esperado producto de la compañía de seguros”, a la vez que “otro sector que destacó fuertemente fue el bancario, que a nivel particular reportó un aumento de 40% en utilidades producto de una mayor inflación y mejoras en eficiencia”.

Por sector económico, las empresas del estado acumularon las mayores ganancias del período con US$1.507 millones; al cierre de esta edición aún faltaba que reportaron 5, entre ellas la Empresa de Ferrocarriles del Estado, EFE. El monto significa un alza de 22% respecto al año previo. Las eléctricas en tanto anotaron una subida de 39,37% a US$709 millones, mientras que el tercer sector con mayores beneficios fue forestal, acumulando US$598 millones, 236,4% más que en los primeros tres meses de 2021. De hecho, fue el sector con el mayor salto año a año.

En esa línea, Copec informó ganancias por US$ 619 millones, un 170,7% más que en el mismo lapso del año pasado. En tanto, CMPC, en el número 11 del ránking, registró una última línea por US$ 250 millones, un 244,9% más que en el mismo período de 2021.

En el retail, entre las 50 firmas sólo figuran Cencosud, Falabella y Cencosud Shopping. Como sector, sus ganancias llegaron a US$369 millones, 28,53% de alza interanual.

“El sector retail también tuvo un buen desempeño, también ayudado por el efecto de los retiros, con Cencosud a la cabeza, y con SMU también tirando el carro”, dice Luis Flores.

Sin embargo, el caso de Falabella fue más bien negativo. La compañía reportó una baja de 10% en sus ganancias a US$ 92 millones. Según Morales, “principalmente por una contracción en los márgenes de los segmentos de mejoramiento del hogar”.

Las destacadas

Aldo Morales señala en relación al Ipsa que, “a nivel agregado, estimábamos un crecimiento en utilidades de 90%, pero resultó ser de 166%. Dentro de las empresas que reportaron resultados sobre lo esperado destacan SQM, que reportó su máxima generación de Ebitda histórico, con aumentos en precios en todos sus segmentos, pero explicado 82% por el segmento Litio que reportó un aumento importante en precios y un volumen históricamente alto”.

Justamente SQM es la firma que el mercado ha destacado por sobre el resto. Según Luis Flores, gerente general de STF Capital, “el sector recursos naturales, con SQM a la cabeza, con un reporte de ultima línea sorprendentemente alto, y los avances en Copec y CMPC, fue uno de los de mejor desempeño”.

En general, dice Flores, “los resultados de las empresas que componen el Ipsa fue muy positivo, con ingresos creciendo en promedio casi un 40%, y un EBITDA que superó en 50% las expectativas”.