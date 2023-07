Eugenio von Chrismar y Plataforma Internacional de Bci: “Vemos un gran espacio para que nuestros clientes puedan seguir creciendo en EE.UU.”

En el marco de los 200 años de relaciones diplomáticas entre Chile y Estados Unidos, y los 20 años del Tratado de Libre Comercio (TLC) entre ambos países, el gerente general de Bci, Eugenio von Chismar, repasa la historia del banco en Florida y los próximos planes en su estrategia de expansión internacional. “Estados Unidos es un mercado maduro y altamente competitivo, pero en Bci tenemos confianza de que aún hay mucho espacio para que nuestros clientes -personas y empresas- sigan creciendo”, explica.

El ejecutivo destaca los logros de la Plataforma Internacional de Bci, gracias a la cual hoy cuentan con más de US$35 mil millones en activos en EE.UU., posicionando a la institución financiera de América Latina con mayor presencia en ese país y en el tercer banco basado en Florida. Asimismo, gracias a su presencia exterior, Bci hoy es el grupo financiero chileno de mayor tamaño en términos de activos, con más de US$100 mil millones.

Es que la relación de Bci con EE.UU. se remonta a 1999 y se mantiene estrecha hasta hoy, prueba de ello es que esta semana el banco celebró las relaciones bilaterales entre ambos países, en un evento al que asistió la embajadora de ese país, Bernadette M. Meehan, clientes y colaboradores de Bci Chile, Estados Unidos y Perú.

¿Cómo este TLC ha impactado en el mercado financiero?

El TLC ha permitido potenciar las inversiones de empresas y personas chilenas en EE.UU. -y viceversa- y el comercio internacional entre ambos. Por ejemplo, la inversión directa de EE.UU. en Chile saltó cuatro veces, de US 6.700 millones a US 27.700 millones, para convertirse en el principal inversor extranjero en Chile. Y el stock de inversiones de compañías chilenas allá ya supera los US 13.700 millones, lo que representa casi el 10% del total de inversiones de Chile en el mundo.

¿Nota un antes y un después desde la entrada en vigor del tratado?

De todas maneras. Si uno mira las inversiones de empresas chilenas en EE.UU., más del 80% se han producido después de la firma del TLC y se ha generado un comercio internacional entre ambos que crece más de 9% anual.

¿Cuál es el siguiente paso de Bci en EE.UU.?

En estos momentos estamos enfocados en continuar acompañando a nuestros clientes en sus negocios en la región, a través de un modelo de atención cercano donde se reconocen las relaciones de largo plazo con Bci sin importar el país donde hagan negocios. Nuestro objetivo es seguir cultivando una relación de largo plazo, porque si bien EE.UU. es un mercado maduro y regulado, tenemos la confianza de que aún hay mucho espacio para que sigamos creciendo.

¿Cómo piensan seguir creciendo?

En Bci hemos tenido distintas etapas de desarrollo en EE.UU.: en un comienzo instalamos la primera sucursal de un banco chileno en Florida, Bci Miami Branch, cuya misión era convertirse en una puerta de entrada para personas y empresas chilenas y acompañarlos en sus operaciones en este mercado. Nuestros primeros años nos permitieron conocer mejor el mercado norteamericano y su regulación, lo que nos preparó para una segunda etapa, que estuvo marcada por el crecimiento inorgánico, con la adquisición de City National Bank of Florida (CNB), y luego la integración de TotalBank y Executive National Bank. Así logramos una posición relevante en este mercado tan competitivo y hoy nos ubicamos entre los 80 principales bancos de ese país.

La tercera etapa en la que estamos ahora apunta a consolidar nuestra plataforma internacional, la que está compuesta en EE.UU. por CNB, Bci Miami Branch y Bci Securities. A través de estas tres unidades, ofrecemos a nuestros clientes financiamientos generales, créditos hipotecarios, desarrollos inmobiliarios, pagos internacionales, inversiones con custodia Pershing, cuentas corrientes multimoneda, tarjetas de débito y crédito, y servicios globales de comercio exterior. Además, ya no solo atendemos chilenos, sino que a empresas y personas norteamericanas y latinoamericanas. De manera tal que competimos de igual a igual con importantes bancos internacionales, imprimiendo nuestro sello.

¿En qué se diferencia la oferta internacional de Bci, con la que ofrecen otros bancos que están en EE.UU.?

En Bci contamos con un modelo atencional único y cercano, que nos permite operar como un solo banco en Chile, Perú y EE.UU. Nuestros equipos expertos conocen muy bien el mercado norteamericano, y atienden en cada país de igual manera a personas y empresas, considerando la historia que tienen los clientes con el banco en sus países de origen. Lo anterior, permite tener una relación mucho más ágil y fructífera para las personas o empresas que quieran operar en un segundo mercado.

¿Cuál es el rol que cumple Perú en la expansión internacional de Bci?

En la etapa de consolidación de nuestra plataforma internacional, Perú es clave, ya que es el tercer país que nos permite diversificar nuestra oferta financiera en la región. Es por eso, que en 2022 comenzó a operar Bci Perú, nuestra filial en ese país, que busca sobrepasar los US$1.000 millones en colocaciones durante 2023. Y, en los próximos tres años, esperamos haber otorgado créditos por una cifra cercana a los US$3.000 millones.