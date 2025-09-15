SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Editorial

Clarificador diagnóstico sobre la salud pública

Los resultados de un reciente estudio de Descifra confirman que los principales problemas que detectan los encuestados podrían abordarse mejor de existir una gestión más eficiente del cada vez mayor presupuesto para salud.

Por 
Editorial La Tercera

Los resultados del reciente sondeo llevado a cabo por Descifra -una alianza estratégica entre Copesa y Artool-, en que consultó sobre una serie de materias relacionadas con la salud pública, han resultado particularmente ilustrativos al resumir los principales problemas que aquejan a este sector, donde se atiende la mayor parte de la población del país.

Los índices de esperanza de vida, porcentaje de la población vacunada, caída de la desnutrición y otras variables muestran sin duda importantes avances, pero todavía se observan importantes rezagos que afectan la calidad de vida de millones de personas, particularmente en lo que se refiere al acceso a una atención médica, todo ello en el marco de un aumento creciente del presupuesto destinado a salud. Datos de Clapes-UC muestran que los fondos destinados al Ministerio de Salud crecieron 79% en términos reales entre 2014 y 2024, guarismo que sube a 96% real si se considera el presupuesto corregido que incluye modificaciones vía decreto.

No debe sorprender que a juicio de los encuestados -quienes podían seleccionar un máximo de tres alternativas- las áreas en que debería concentrarse la acción del gobierno en materia de salud pública son, en primer lugar, aumentar la cantidad de médicos especialistas (57%), reducción de las listas de espera quirúrgicas (43%), creación de una red coordinada de salud pública-privada (37%), reducción de listas de espera en patologías AUGE (35%) y ampliar horarios para atenciones quirúrgicas (32%), además de otras materias que obtuvieron porcentajes menores.

La falta de médicos especialistas en el país es un asunto de larga data. Algunos estudios han concluido que aún se necesitan más de 3.200 especialistas; a ello se suma la excesiva concentración de especialistas en determinadas zonas geográficas, dejando importantes porciones del país con escasa presencia de este tipo de profesionales, y además cabe considerar que menos de la mitad de estos médicos ejercen en los servicios públicos. Por otro lado, las listas de espera para nueva consulta de especialidad -2,2 millones de personas, según el último registro- o para cirugías no GES -370 mil personas- siguen ubicándose en niveles altísimos, un problema que no ha hecho más que abultarse. Al consultar a los encuestados por los principales problemas con los que se ha encontrado en la salud pública, los tres primeros son dificultades para conseguir una hora para la atención, largas esperas el día de la atención y varios meses de espera para una operación.

Es evidente que los recursos siempre serán insuficientes, particularmente en un contexto donde los costos en salud van permanentemente al alza, pero varios de estos problemas podrían atenuarse de haber una mucho mejor gestión de los cuantiosos fondos que ya se reciben.

La encuesta también consulta por el retraso en la construcción o recepción de hospitales. Los dos casos que mayor atención despiertan son el Nuevo Hospital Salvador y el nuevo Instituto Nacional del Cáncer; ambos planteles llevan varios años entrampados en la maraña de la llamada permisología, con el alto costo que ello implica para mejorar la atención de salud de la población. Todos estos son insumos que ayudan a iluminar el debate en salud pública, y tanto el gobierno como las candidaturas presidenciales harían bien en abordarlos en profundidad.

Más sobre:Listas de esperaRetraso en hospitalesEspecialistas

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Cómo se rebaraja el Maule sin Rincón en la carrera por el Senado

Cámara vota reforma que regula dietas y pone fin a financiamiento de oficinas de expresidentes de la República

Los argumentos del Tricel para inhabilitar la candidatura de Ximena Rincón

Informe de LyD detecta que en 2024 se gastaron más de US$23 mil millones en financiar programas públicos con deficiencias

Presupuesto 2026: Dipres se reunirá esta semana con gobernadores regionales

Banco de Chile es el mayor acreedor en proceso de quiebra de emblemático bar cervecero de Ñuñoa

Lo más leído

1.
Por atentado contra la autoridad: Detienen a “pastor” Javier Soto tras Te Deum Evangélico

Por atentado contra la autoridad: Detienen a “pastor” Javier Soto tras Te Deum Evangélico

2.
Algunas personas están recibiendo microdosis de Ozempic: ¿sirve para bajar de peso?

Algunas personas están recibiendo microdosis de Ozempic: ¿sirve para bajar de peso?

3.
Reaparición de Monsalve revela contradicciones tras su salida del gobierno e incomoda a La Moneda

Reaparición de Monsalve revela contradicciones tras su salida del gobierno e incomoda a La Moneda

4.
Cadem: Kast y Jara anotan leve caída y empatan en el liderato, Matthei al alza tras debate presidencial

Cadem: Kast y Jara anotan leve caída y empatan en el liderato, Matthei al alza tras debate presidencial

5.
Fernando Ortiz tras la goleada de la U a Colo Colo: “No soy de ponerme un tiempo porque después se pone en contra”

Fernando Ortiz tras la goleada de la U a Colo Colo: “No soy de ponerme un tiempo porque después se pone en contra”

Portada del dia

Este septiembre disfruta de los descuentos de la Ruta del Vino, a un precio especial los 3 primeros meses.

Plan digital + LT Beneficios$3.990/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Qué es y qué hace Oracle, la empresa cuyas acciones se dispararon en más del 40%

Qué es y qué hace Oracle, la empresa cuyas acciones se dispararon en más del 40%

Algunas personas están recibiendo microdosis de Ozempic: ¿sirve para bajar de peso?

Algunas personas están recibiendo microdosis de Ozempic: ¿sirve para bajar de peso?

Qué se sabe del dron de Rusia que violó el espacio aéreo de Rumania (y cómo relaciona con la denuncia previa de Polonia)

Qué se sabe del dron de Rusia que violó el espacio aéreo de Rumania (y cómo relaciona con la denuncia previa de Polonia)

Este televisor incluye funciones nunca antes vistas y está hecho para gamers

Este televisor incluye funciones nunca antes vistas y está hecho para gamers

Servicios

Las 12 comunas de la RM con corte de luz programado para este martes

Las 12 comunas de la RM con corte de luz programado para este martes

Cuándo es la Parada Militar y dónde ver el desfile en TV y streaming

Cuándo es la Parada Militar y dónde ver el desfile en TV y streaming

Anuncian reforzamiento de recorridos del transporte público cercanos a las fondas en Fiestas Patrias

Anuncian reforzamiento de recorridos del transporte público cercanos a las fondas en Fiestas Patrias

Cómo se rebaraja el Maule sin Rincón en la carrera por el Senado
Chile

Cómo se rebaraja el Maule sin Rincón en la carrera por el Senado

Cámara vota reforma que regula dietas y pone fin a financiamiento de oficinas de expresidentes de la República

Los argumentos del Tricel para inhabilitar la candidatura de Ximena Rincón

Presupuesto 2026: Dipres se reunirá esta semana con gobernadores regionales
Negocios

Presupuesto 2026: Dipres se reunirá esta semana con gobernadores regionales

Banco de Chile es el mayor acreedor en proceso de quiebra de emblemático bar cervecero de Ñuñoa

Informe de LyD detecta que en 2024 se gastaron más de US$23 mil millones en financiar programas públicos con deficiencias

Descubren un nuevo y adorable pez en las aguas profundas: así se ve
Tendencias

Descubren un nuevo y adorable pez en las aguas profundas: así se ve

“Era un niño bastante tranquilo”: los relatos de los vecinos de Tyler Robinson, el presunto asesino de Charlie Kirk

Quién es Owen Cooper, el actor de Adolescencia y el más joven en ganar un premio Emmy

Marcelo Salas se lleva a un histórico de Colo Colo: Deportes Temuco oficializa a Arturo Sanhueza como entrenador
El Deportivo

Marcelo Salas se lleva a un histórico de Colo Colo: Deportes Temuco oficializa a Arturo Sanhueza como entrenador

Tragedia en el deporte: fallece seleccionado italiano de esquí tras grave accidente en La Parva

Duplantis consigue su tercer título mundial en el salto con garrocha con una histórica marca

Fiestas Patrias 2025: 7 fondas imperdibles en Santiago
Finde

Fiestas Patrias 2025: 7 fondas imperdibles en Santiago

Cómo es Uiara Amazon Resort, el hotel 100% flotante en el corazón del Amazonas en Brasil

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 13 y 14 de septiembre

Alejandro ‘Buffy’ Barros, de Tomás Va a Morir, revela que padece grave enfermedad: “Quizás no llegue a los 90 años”
Cultura y entretención

Alejandro ‘Buffy’ Barros, de Tomás Va a Morir, revela que padece grave enfermedad: “Quizás no llegue a los 90 años”

HBO Max estrena The Paper, del universo de The Office: ve el trailer aquí

Hollywood versus Netanyahu: el boicot impulsado por el cine contra Israel (y su capítulo chileno)

El esquivo perfil de Tyler Robinson, el sospechoso de la muerte de Charlie Kirk
Mundo

El esquivo perfil de Tyler Robinson, el sospechoso de la muerte de Charlie Kirk

Trump afirma que EE.UU. desbarató otra lancha que transportaba drogas desde Venezuela

Polonia anuncia el derribo de un dron que sobrevolaba edificios gubernamentales en Varsovia

Sacar la ciencia del laboratorio: la misión de Macarena Rojas Ábalos
Paula

Sacar la ciencia del laboratorio: la misión de Macarena Rojas Ábalos

El miedo a engordar enferma más que una empanada

Datos Paula: plantas para aprender, inspirarse y cuidarse