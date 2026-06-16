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    Credibilidad y compromiso de las metas fiscales

    Si bien las nuevas metas de balance estructural y deuda prudente anunciadas por Hacienda parecen razonables, cumplirlas dependerá de que se puedan materializar medidas adicionales a las ya comprometidas.

    Por 
    Editorial La Tercera
    Santiago, 4 de junio de 2026. La Comision de Salud del Senado escucha al ministro de Hacienda acerca del estado financiero del Ministerio de Salud en lo que respecta a la rebaja presupuestaria que afecta a esta cartera. Jonnathan Oyarzun/Aton Chile JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

    El Ministerio de Hacienda, cumpliendo el plazo de 90 días establecido en la Ley de Responsabilidad Fiscal, dio a conocer la semana pasada el decreto de política fiscal que fija los compromisos del gobierno para el período de su mandato. Entre los aspectos más llamativos, figura que Hacienda dejó atrás la promesa de alcanzar un balance estructural equilibrado hacia 2030, y optó por una meta más realista: llegar a un déficit estructural de 1,5% del PIB al 2030 y mantener el ancla de deuda bruta en 45% del PIB.

    Esta nueva trayectoria no debería leerse necesariamente como una renuncia a la responsabilidad fiscal. En las condiciones en que se recibieron las finanzas públicas, con un déficit fiscal esperado para fines de año prácticamente del doble de aquel con que se elaboró el Presupuesto 2026, una meta de balance estructural equilibrado al 2030 habría sido difícil de creer para el mercado. Por su parte, mantener el ancla fiscal de deuda en 45% del PIB es una señal importante, no solo porque entrega una referencia clara a los inversionistas, sino también porque es una meta que ha gozado de apoyo transversal en el mundo político.

    Las nuevas metas deben ser exigentes, pero alcanzables. Ese equilibrio es clave para recomponer la credibilidad perdida después de tres incumplimientos consecutivos de las metas fiscales durante la administración anterior. El problema es que el punto de partida es estrecho; en efecto, la información publicada por Hacienda en el Informe de Finanzas Públicas (IFP) del primer trimestre, sumada a la estimación del impacto fiscal del proyecto de reconstrucción nacional, muestra que tanto la meta de balance estructural como el ancla prudente de deuda de 45% del PIB podrían tensionarse entre 2027 y 2028 si no se materializan nuevas medidas.

    Consultado sobre este punto en Radio Duna, el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, señaló que el gobierno impulsaría medidas adicionales de ingresos, gasto y gestión financiera para honrar estos compromisos. Reconoció que se trata de metas exigentes, pero posibles de alcanzar, y que en cada nuevo IFP las estimaciones deberían ir acercándose a la trayectoria propuesta. Esa será la verdadera prueba, tomando en cuenta que solo este año se requeriría un ajuste adicional cercano a US$ 1.500 millones para alcanzar la meta de déficit estructural de 2,6% del PIB. Y si esa corrección se materializa, el Presupuesto 2027 deberá tener un crecimiento real cercano a cero para seguir dentro de la trayectoria comprometida.

    Por el lado del límite de deuda prudente de 45% del PIB, la situación también es estrecha. Para este año, incluyendo la nueva autorización de endeudamiento, la deuda bruta podría ubicarse por sobre 44% del PIB, quedando muy cerca del límite. Para evitar traspasar ese umbral, el gobierno deberá materializar su promesa de venta de activos prescindibles y controlar con especial cuidado las presiones de financiamiento bajo la línea. De lo contrario, como ha advertido el FMI, el límite de deuda podría sobrepasarse hacia 2028.

    Si bien las nuevas metas de balance estructural y deuda prudente parecen ser razonables, cumplirlas dependerá de que Hacienda pueda materializar medidas adicionales a las ya anunciadas. Después de tres incumplimientos consecutivos durante la administración anterior, el gobierno no puede seguir prometiendo solo intenciones.

    Más sobre:Decreto de política fiscalFinanzas públicasResponsabilidadCredibilidad

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